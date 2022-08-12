YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

12.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ersin Yazıcı: - "Dünya pazarına katkımız gittikçe artmaya başladı. Alanya'da yetiştirilen tropikal meyvelerin su ihtiyacı da oldukça az, bu Antalya için büyük bir kazanç"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentin, dünya tropikal meyve üretimine katkısının artmaya başladığını belirterek, "Alanya'da yetiştirilen tropikal meyvelerin su ihtiyacı da oldukça az, bu Antalya için büyük bir kazanç." dedi.

Üreticilerle bir araya gelen Yazıcı, Alanya Toptancı Halini ziyaret ederek, Hal Dernek Başkanı Adem Kaya'dan bilgi aldı. Ardından Alanya Ziraat Odasına geçen Yazıcı, tropikal meyve bahçelerini inceledi.

Tropikal meyve üretiminde Alanya'nın önemli olduğuna dikkati çeken Yazıcı, meyve ve sebzedeki kalitenin arttığını, ilçede üretilen ürünlerin dünyaya ihraç edildiğini vurguladı.

Yazıcı, "Ziraat Odamızdan ricamız, lütfen çiftçiye para verirken cimri davranmayın. Dünyada en çok tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kazanmasını isterim. Kazansın ki gençlerimiz tarım ve hayvancılığa yönelsin." dedi.

- "Suya az ihtiyaç duyan ürün yetiştiriciliğini artırmalıyız"

Alanya'nın uygun iklim koşulları ve bereketli topraklarıyla tropikal meyve üretiminde lider olduğuna işaret eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ürün çeşitliliği artıyor, üretime yeni meyveler ekleniyor. Dünya pazarına katkımız gittikçe artmaya başladı. Alanya'da yetiştirilen tropikal meyvelerin su ihtiyacı da oldukça az, bu Antalya için büyük bir kazanç. Çünkü maalesef ki artık her damla suyun hesabını yapmak zorundayız. Bu yüzden az suya ihtiyaç duyan ürünlerin yetiştiriciliğini arttırmalıyız."

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Türkiye'de güvenli gıda temin etmek için çalışan bir tarım ordusu olduğunu, getirisi yüksek olan ürünleri programlar düzenleyerek çiftçiye öğrettiklerini ifade etti.

İlçede 30'un üzerinde tropikal meyve yetiştirildiğini bildiren Göktepe, "Bunun 13'ünün ekonomik pazarı var. Mango ve ejder meyvesi muzdan daha fazla kazandırıyor. Ekonomik pazarda olanları örtü altı ve örtü üstü olarak planladık. Tüm tropikal meyveleri tek bir bahçede toplama projemiz var. Böylece hem çiftçilerimize hem de vatandaşlarımıza olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kette 6 dönüm alanda ejder meyvesi yetiştiren Hasan Peker de tropikal meyve üretiminin daha çok getiri sağladığını söyledi.

Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

- Vali Ersin Yazıcı: - "Dünya pazarına katkımız gittikçe artmaya başladı. Alanya'da yetiştirilen tropikal meyvelerin su ihtiyacı da oldukça az, bu Antalya için büyük bir kazanç"

Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya İhracat

Antalya Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:05
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
20:00
Yatsı
21:24
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.