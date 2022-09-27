YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

27.09.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i turist 2 kişi yaralandı.

Turist kafilesini taşıyan Hüseyin Y'nin kullandığı 07 AYB 304 plakalı tur minibüsü, Boğazkent Mahallesi Sahil Caddesi'nde Rafet P. yönetimindeki 06 FT 1142 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü ile tur minibüsündeki ismi henüz öğrenilemeyen turist yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tur minibüsünün otellerden aldığı 12 kişilik turist kafilesini geziye götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da tur minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Serik turist kaza

Antalya Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:42
Öğle
12:53
İkindi
16:16
Akşam
18:55
Yatsı
20:09
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.