Antalyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olmuştu. Futbolseverlerin gözü bu akşam gerçekleşecek Antalyaspor-Beşiktaş maçına çevrildi. Antalyaspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu! İşte merak edilenler...

Beşiktaş'ın son 4 maçı 3 galibiyet ve bir beraberlikle sonuçlanmıştı. 10 puanı olan Beşiktaş Süper Lig'de lider durumda yer alıyor. 4 puanı olan Antalyaspor ise 15. sırada yer alıyor.