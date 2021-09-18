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Antalyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?

18.09.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider durumundaki Beşiktaş deplasmanda maçı aleyhine sonuçlandırmak istiyor. Antalyaspor ise Beşiktaş'la gerçekleşecek maçtan galibiyetle ayrılmak için sahada elinden geleni yapacak. Beşiktaş'ta Rosier'in üst solunum enfeksiyonu sebebiyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. İşte detaylar..

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olmuştu. Futbolseverlerin gözü bu akşam gerçekleşecek Antalyaspor-Beşiktaş maçına çevrildi. Antalyaspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu! İşte merak edilenler...

ANTALYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bugün 19.00'da başlayacak. Söz konusu maç beIN SPORDSHD 1'den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ın son 4 maçı 3 galibiyet ve bir beraberlikle sonuçlanmıştı. 10 puanı olan Beşiktaş Süper Lig'de lider durumda yer alıyor. 4 puanı olan Antalyaspor ise 15. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR İLK 11

ANTALYASPOR İLK 11
Antalyaspor (Muhtemel): Boffin, Güray, Bünyamin, Naldo, Veysel, Nuri, Milosevic, Poli, Gökdeniz, Mukairu, Wright

BEŞİKTAŞ İLK 11

BEŞİKTAŞ İLK 11
Beşiktaş: Mert, Necip, Gökhan Töre, Montero, N'Sakala, Josef, Salih, Mehmet Topal, Atiba, Kenan, Batshuayi
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
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