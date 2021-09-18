Antalyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olmuştu. Futbolseverlerin gözü bu akşam gerçekleşecek Antalyaspor-Beşiktaş maçına çevrildi. Antalyaspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu! İşte merak edilenler...
ANTALYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor Beşiktaş maçı bugün 19.00'da başlayacak. Söz konusu maç beIN SPORDSHD 1'den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ın son 4 maçı 3 galibiyet ve bir beraberlikle sonuçlanmıştı. 10 puanı olan Beşiktaş Süper Lig'de lider durumda yer alıyor. 4 puanı olan Antalyaspor ise 15. sırada yer alıyor.
ANTALYASPOR İLK 11
Antalyaspor (Muhtemel): Boffin, Güray, Bünyamin, Naldo, Veysel, Nuri, Milosevic, Poli, Gökdeniz, Mukairu, Wright
BEŞİKTAŞ İLK 11
Beşiktaş: Mert, Necip, Gökhan Töre, Montero, N'Sakala, Josef, Salih, Mehmet Topal, Atiba, Kenan, Batshuayi