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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

21.07.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni transfer ABD'li futbolcu Haji Wright, kırmızı-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Erzurum'daki birinci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra iki gün izin yapan Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas, şut çalıştı. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi ABD'li futbolcu Haji Wright'i de yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, asbaşkanlardan Berkay Bahar ile yönetim kurulu üyelerinden Aytaç Altay ve Emrah Çelik de takip etti.

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

- Yeni transfer ABD'li futbolcu Haji Wright, kırmızı-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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antalya Süper Lig Antalyaspor

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