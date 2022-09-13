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Anthony Nwakaeme ilk maçında hayatının şokunu yaşadı! Görenler hayret etti...

13.09.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Anthony Nwakaeme, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gündeme oturdu. Trabzonspor'un kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynayan yıldız oyuncunun ilk maçı istediği gibi geçmedi. Kötü performansıyla herkesi şaşırtan Anthony Nwakaeme, 9 top kaybı yaptı ve silik bir görüntü sergiledi.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra adı birçok kulüple anılan fakat tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullanan Nwakaeme'nin macerası iyi başlamadı. Yeni takımıyla ilk maçında taraftarlar tarafından ıslıklanan Nwakaeme büyük şok yaşadı.

KADROYA BİLE ALINMIYORDU

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Fiziksel açıdan iyi gözükmediği için ilk 2 haftada oynanan maçlarda kadroya bile giremeyen Nwakaeme, bu hafta oynanan maçın 81. dakikasında oyuna dahil oldu. Son derece kötü bir performans sergileyen Nwakeme, kısa süre içinde yaptığı 4 top kaybıyla taraftarın tepkisini çekti.

OYUNA GİRDİKTEN SONRA GOL YEDİLER

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Nwakaeme'nin oyuna girmesiyle adeta 1 kişi eksik oynamaya başlayan Al-Fahya, 90+2'de yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşma sonunda Nwakaeme'ye tribünlerden büyük tepki gösterildi.

4.5 MİLYON EURO MAAŞ

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Al-Fahya ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Nwakeme'nin yıllık ücretinin 4.5 milyon Euro olduğu biliniyor. Bonuslar hariç 2 yıl boyunca 9 milyon Euro kazanacak Nwakaeme'nin Suudi Arabistan macerası uzun soluklu gözükmüyor.

NWAKAEME FOTOĞRAFLARI

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