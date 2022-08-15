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  4. Arda Güler büyü yaptı! Yalnızca 21 dakikada maça damga vurmayı başardı

Arda Güler büyü yaptı! Yalnızca 21 dakikada maça damga vurmayı başardı

15.08.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, ligin 2. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmaya 69. dakikada dahil olan Arda Güler, sosyal medyaya damga vurmayı başardı. Yalnızca 22 dakikada 2 gol atmayı başaran genç oyuncu 6-0 maçın önüne geçti.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Rakibini 6-0 gibi rahat bir skorla geçen sarı-lacivertlilerde Arda Güler ön plana çıktı. 69. dakikada oyuna dahil olarak kendinden söz ettiren genç oyuncu sosyal medyada en çok konuşulan isimlerde 1. sıraya yükseldi.

"SEN NEYMİŞSİN ARDA!"

Fenerbahçe'nin rakibini gole boğduğu maçta Arda Güler fırtınası esti. Enner Valencia'nın da 2 gol 1 asistlik performans gösterdiği maçta yıldız oyuncu gölgede kaldı. Yalnızca 22 dakikada 2 gol atmayı başaran Arda Güler için kısa süre içinde binlerce Tweet atıldı.

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KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇININ FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe
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