Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka! Fenerbahçe'nin iki maçını bile izlemişler, rapor da olumlu...

Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni kontrat için prensip anlaşmasına varmıştı. Sezon sonuna kadar 1500 dakika oynama maddesini ortadan kaldırmak üzere olan sarı-lacivertlilere kötü haber dünya devinden geldi.
Guardiola'nın yardımcılarının talimatıyla Arda Güler'i Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında izleyen Manchester City yetkilileri genç oyuncuyla ilgili raporunu kulübe aktardı.
Gönderilen raporda Arda Güler'in transferi için olumlu rapor verildi.
En büyük özelliğinin yaşına rağmen sorumluluk alabilmesi olarak aktarılan raporda birtakım eleştiriler de yer alıyor.
17 yaşındaki futbolcunun fiziken güçlenmesi ve oyun içinde temposunun artması gerektiği ifade edildi.
PSG yetkilileri de bu sezon Arda Güler'i izlemiş ve takibe almaya başlamıştı.