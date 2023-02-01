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  4. Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka! Fenerbahçe'nin iki maçını bile izlemişler, rapor da olumlu...

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka! Fenerbahçe'nin iki maçını bile izlemişler, rapor da olumlu...

01.02.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı yaşanıyordu. Sözleşmesinde bulunan madde gereği bir sezonda en az 1500 dakika A takımda oynama zorunluluğu bulunan genç oyuncunun şu an için istenen süreyi alamaması taraftarları tedirgin etmişti. Bu konuda düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile yeni sözleşme için masaya oturmuş ve babasıyla anlaşma bile sağlamıştı. Bu haberin ardından dünya devi Manchester City'nin devreye girdiği öğrenildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni kontrat için prensip anlaşmasına varmıştı. Sezon sonuna kadar 1500 dakika oynama maddesini ortadan kaldırmak üzere olan sarı-lacivertlilere kötü haber dünya devinden geldi.

ÇAYKUR RİZESPOR VE KASIMPAŞA MAÇLARINI İZLEMİŞLER

ÇAYKUR RİZESPOR VE KASIMPAŞA MAÇLARINI İZLEMİŞLER

Guardiola'nın yardımcılarının talimatıyla Arda Güler'i Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında izleyen Manchester City yetkilileri genç oyuncuyla ilgili raporunu kulübe aktardı.

RAPOR OLUMLU

RAPOR OLUMLU

Gönderilen raporda Arda Güler'in transferi için olumlu rapor verildi.

SORUMLULUK ALABİLİYOR

SORUMLULUK ALABİLİYOR

En büyük özelliğinin yaşına rağmen sorumluluk alabilmesi olarak aktarılan raporda birtakım eleştiriler de yer alıyor.

TEMPOSU DÜŞÜK

TEMPOSU DÜŞÜK

17 yaşındaki futbolcunun fiziken güçlenmesi ve oyun içinde temposunun artması gerektiği ifade edildi.

PSG DE PUSUDA

PSG DE PUSUDA

PSG yetkilileri de bu sezon Arda Güler'i izlemiş ve takibe almaya başlamıştı.

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Arda Güler fenerbahçe manchester city Mehmet Dinçerler sezon

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