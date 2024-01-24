Arda Güler ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez arasında sürpriz görüşme! Genç yıldız kiralanacak iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu

Transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımında bir türlü istediği süreyi bulamazken, son maçta da yedek kalmış ve bu duruma tepki göstermişti.
Geldiği günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldız için kiralık olarak gönderileceği iddiaları da ortaya atılmıştı.
Yaşanan bu durum sonrası Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Arda Güler arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Real Madrid'e yakın kaynakların geçtiği bilgiye göre, Perez ile yapılan görüşmenin ardından Arda Güler'in Real Madrid'de kalma kararı alındı.
Bu görüşmenin ortaya atılan 'Arda'nın kiralanacağı' haberlerini durdurmak amacıyla gerçekleştiği belirtiliyor. Real Madrid'in, genç yıldıza güvendiği ve Carlo Ancelotti'nin de Arda'ya sezonun geri kalan bölümünde şans vereceği ifade ediliyor.
Arda Güler dekonuyla ilgili olarak suskunluğunu bozdu ve takımda kalmaya kararlı olduğunu belirtti. Yıldız futbolcu, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için elimden geleni yapacağım, Real Madrid'den ayrılmayacağım" açıklamalarında bulundu.