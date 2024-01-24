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  4. Arda Güler ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez arasında sürpriz görüşme! Genç yıldız kiralanacak iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu

Arda Güler ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez arasında sürpriz görüşme! Genç yıldız kiralanacak iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 15:44 | Son Güncelleme:
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İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak burada bir türlü istediği süreyi bulamayan genç yıldız Arda Güler için takımdan ayrılacak iddiaları ortaya atılırken, genç yıldızın başkan Perez ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımında bir türlü istediği süreyi bulamazken, son maçta da yedek kalmış ve bu duruma tepki göstermişti.

Geldiği günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldız için kiralık olarak gönderileceği iddiaları da ortaya atılmıştı.

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BAŞKAN PEREZ İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN PEREZ İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşanan bu durum sonrası Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Arda Güler arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Real Madrid'e yakın kaynakların geçtiği bilgiye göre, Perez ile yapılan görüşmenin ardından Arda Güler'in Real Madrid'de kalma kararı alındı.

'ARDA KİRALANACAK' İDDİALARI...

'ARDA KİRALANACAK' İDDİALARI...

Bu görüşmenin ortaya atılan 'Arda'nın kiralanacağı' haberlerini durdurmak amacıyla gerçekleştiği belirtiliyor. Real Madrid'in, genç yıldıza güvendiği ve Carlo Ancelotti'nin de Arda'ya sezonun geri kalan bölümünde şans vereceği ifade ediliyor.

ARDA DA SUSKUNLUĞUNU BOZDU

ARDA DA SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Arda Güler dekonuyla ilgili olarak suskunluğunu bozdu ve takımda kalmaya kararlı olduğunu belirtti. Yıldız futbolcu, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için elimden geleni yapacağım, Real Madrid'den ayrılmayacağım" açıklamalarında bulundu.

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