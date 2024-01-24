Arda Güler ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez arasında sürpriz görüşme! Genç yıldız kiralanacak iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu

Transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımında bir türlü istediği süreyi bulamazken, son maçta da yedek kalmış ve bu duruma tepki göstermişti.

Geldiği günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldız için kiralık olarak gönderileceği iddiaları da ortaya atılmıştı.

