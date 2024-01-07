Arda Güler ilk maçında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı! Türk taraftarlar sosyal medya hesabına hücum etti...

Real Madrid kariyerine resmen başlayan Arda Güler ilk maçında ilginç bir an yaşadı. Kazandıkları frikik sonrası topun başına geçmek isteyen milli oyuncuya Ceballos engel olmaya çalıştı.

TÜRK TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Ceballos’a tepkisini göstermek isteyen Türk taraftarlar Ceballos’un sosyal medya hesabına akın etti. Arda ile tartışma yaşayan Ceballos, milli oyuncumuzun ısrarına dayanamadı ve topu Arda Güler'e bıraktı.

Arda Güler'in kullandığı frikik direkten döndü. Bu vuruş sonrasında Ceballos'un umursamaz tavrı dikkatlerden kaçmadı.

