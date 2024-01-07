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  4. Arda Güler ilk maçında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı! Türk taraftarlar sosyal medya hesabına hücum etti...

Arda Güler ilk maçında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı! Türk taraftarlar sosyal medya hesabına hücum etti...

07.01.2024 00:38 | Son Güncelleme:
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Real Madrid formasını giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya Kral Kupası'nda ilk maçına çıktı. Kazanılan frikik sonrası topun başına geçmek isteyen milli oyuncumuz Ceballos ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Pes etmeyen Arda Güler istediğini aldı ve frikiği kendisi kullandı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid kariyerine resmen başlayan Arda Güler ilk maçında ilginç bir an yaşadı. Kazandıkları frikik sonrası topun başına geçmek isteyen milli oyuncuya Ceballos engel olmaya çalıştı.

TÜRK TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Ceballos’a tepkisini göstermek isteyen Türk taraftarlar Ceballos’un sosyal medya hesabına akın etti. Arda ile tartışma yaşayan Ceballos, milli oyuncumuzun ısrarına dayanamadı ve topu Arda Güler'e bıraktı.

Arda Güler'in kullandığı frikik direkten döndü. Bu vuruş sonrasında Ceballos'un umursamaz tavrı dikkatlerden kaçmadı.

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