Arda Güler'in golü dünyayı ayağa kaldırdı! Messi benzetmesi: O bir dahi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci hafta karşılaşmasında sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin 20. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, rakip ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta müthiş bir gole imza attı. Barajı aşan topu sol üst köşeye gönderen genç yıldız, kaleciyi çaresiz bıraktı.
Arda Güler'in bu harika frikik golü, kısa sürede uluslararası futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Özellikle İspanyol basını, Real Madrid forması giyen milli futbolcunun performansına geniş yer ayırdı. İspanya'da yayımlanan spor gazeteleri ve haber siteleri, Arda'nın kalitesine dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken genç yıldızın attığı gol büyük beğeni topladı.
Arda Güler, frikikten attığı golle Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi. 🇹🇷 https://t.co/B8FGlhIuL9— Mynet (@mynet) November 12, 2026
İşte Arda'nın golü için atılan manşetler:
“İzmir’de dakikalar 20’yi gösterdiğinde Arda Güler, Türk taraftarları coşkuya boğdu. Real Madridli orta saha oyuncusu, Belçika karşısında doğrudan kullandığı olağanüstü bir frikik vuruşuyla skoru 1-0’a getirdi. Kaleci Lammens’in kurtarma şansının olmadığı bu vuruş, topu tam köşeye gönderdi ve akıllara Messi’nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Liverpool’a karşı attığı o muhteşem golü getirdi. Şu sıralar kusursuz bir form grafiği yakalayan Güler; yakın zamanda Valencia karşısında bir gol ve bir asiste imza attı, Racing maçında bir asist yaptı, Leipzig ve Sevilla karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı ve Roma karşısında da iki asistlik katkı sağladı.”
“Real Madridli orta saha oyuncusu, Belçika karşısında attığı muhteşem, dünya klasmanındaki golle milli takımını öne geçirdi. Kaleye uzak ve orta noktaya yakın bir mesafeden kullanılan serbest vuruşta topa büyük bir güçle vuran Arda, meşin yuvarlağı barajın dışından kavisli bir şekilde gönderdi. Yüksek bir kavisle ve büyük bir hızla ilerleyen top, tam köşeye, ağlarla mükemmel bir şekilde buluştu. Vuruşun yapıldığı nokta, vuruşun estetiği ve topun ağlara gidiş şekli; akıllara Leo Messi’nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool’a karşı attığı o ikonik frikik golünü getirdi.”
“Arda Güler’in Belçika karşısındaki performansı gerçekten özeldi. Sahanın her yerinde varlığını hissettirdi; hem takım arkadaşlarına pozisyon hazırladı hem de kendisi kaleyi yokladı. Fakat takımın geri kalanı ona ayak uyduramadı. Real Madridli yıldız, Türkiye’nin oyun üstünlüğünü harika bir doğrudan serbest vuruşla taçlandırdı; topu öyle bir kavisle köşeye gönderdi ki, Lammens’in uzanması imkansızdı. Kaleciyi suçlamak haksızlık olur; vuruş tek kelimeyle olağanüstüydü.”
"Real Madrid forması giyen oyuncu, maçın henüz başlarında kaydettiği bu sanat eseri niteliğindeki golle taraftarları coşturdu. İlk yarının yaklaşık 19. dakikasında sahneye çıkan Türk orta saha oyuncusu, adeta bir deha örneği sergileyerek topu Belçikalı kaleci Senne Lammens’in koruduğu kalenin tam köşesine gönderdi. Kalecinin tüm çabasına ve uzanmasına rağmen, topa büyük bir güçle vuran "Türk sihirbaz", serbest vuruşta meşin yuvarlağı üç kişilik barajın üzerinden aşırarak "Kırmızı Şeytanlar"ın kalesinin sağ üst köşesine bıraktı."
“Olağanüstü bir performans sergileyen Arda Güler bile tek başına yeterli olamıyor; genç yıldız, takımı yalnızca maçın belirli bölümlerinde taşıyabiliyor. Lammens’in, bu şık vuruş karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktu.”
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