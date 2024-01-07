Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkte patladı! O anlar sosyal medyada milyonlar kez izlendi

Kral Kupası’nda Real Madrid, Estadio El Montecillo’da Arandina’ya konuk oluyor. Sezon başında Fenerbahçe’den İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki orta saha, yeni takımının formasını ilk kez bir resmi maçta giyme fırsatını yakaladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, müsabakaya ile 11’de başlayan Arda Güler’i orta sahanın solunda tercih etti.

ARDA, 6,5 AY SONRA SAHADA

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıktı.

FRİKİK DİREKTEN DÖNDÜ!

Arda Güler'in kullandığı frikik direkten döndü. Real Madrid formasıyla golle burun buruna gelen Arda Güler'in bu frikik vuruşu sosyal medyada kısa süre içinde milyonlarca kez izlendi.

Arda Güler'in, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta gösterdiği performans:

Topla buluşma: 53

İsabetli pas: 32

Pas isabeti: %89

Kilit pas: 2

Toplam şut: 3

İkili mücadele: 3/7

(Görüntüler TivibuSpor'dan alınmıştır)

