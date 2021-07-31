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  4. Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

31.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Vatandaşımızın durumunu göz önüne alıp 'haydi Ardahan aşıya' diyerek halkımızın ayağına gidiyoruz"

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kırsalda Kovid-19 ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekiplerinin çalışmalarına katıldı, vatandaşlardan aşı olmalarını istedi.

Vali Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, Göle Kaymakam Vekili Alper Taş ile 2 bin 300 rakımdaki Göle ilçesine bağlı Küçük Altunbulak köyü yaylasında kurulan aşı çadırına gitti.

Aşılama çalışmalarını inceleyen Öner, yaptığı konuşmada, sağlıkçıların hafta içi ve hafta sonu demeden fedakarca köy ve yayla ortamında çalıştığını belirterek, vatandaşın bu çabaya destek vermesini istedi.

Öner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amacımız aşı olmayan kimse kalmasın. Bu nedenle vatandaşımızın durumunu göz önüne alıp 'haydi Ardahan aşıya' diyerek halkımızın ayağına gidiyoruz. Ardahan'da aşılama konusunda vatandaşlarımızın duyarlılığı ve sağlık personelimizin yaptığı özverili ve başarılı çalışmalarıyla yüzde 68'e ulaştık. Bu durumda Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci en yüksek değere sahip iliyiz. Bu nedenle sarı kategoride yer almaktayız."

Öner, aşı yaptırmayanların risk altında olduğunu belirterek, "İlimizde temmuz ayında görülen Covid-19 vakalarını incelediğimizde bunların yüzde 95'inin hiç aşı yaptırmadığı veya sadece bir doz aşılarını yaptıranlardan olduğunu gördük. Aşının gücünün bizi koruyacağını biliyoruz. Aşılarımızı yaptırdığımızda hastalıktan korunacağımızı, çocuklarımızın eğitimlerinin, esnafımızın ticaretinin, köylümüzün tarımının, hayvancılığının kısaca tüm vatandaşlarımızın hayatlarının normalleşeceğini bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

-"Vatandaşımızın durumunu göz önüne alıp 'haydi Ardahan aşıya' diyerek halkımızın ayağına gidiyoruz"

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:

Ardahan Valisi Öner, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşı olmaya çağırdı:
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