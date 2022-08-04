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Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

04.08.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'e ziyarette bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Tiflis'e giden Öner, beraberindeki heyetle makamında ziyaret ettiği Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ile bir süre sohbet etti.

Öner, daha sonra Ahıska bölgesini de ziyaret ederek burada özellikle sınır kapılarındaki tır geçişlerinin daha sağlıklı işleyişi için ilgililerle görüştü.

Program kapsamında Ahıska Kalesi'ni ziyaret de ziyaret eden Vali Öner'e Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve diğer ilgililer ile iş adamları eşlik etti.

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

Ardahan Valisi Öner, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Orbay’ı ziyaret etti

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Ardahan Tiflis Gürcistan ziyaret

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