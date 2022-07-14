Artvin Valisi Doruk, 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin ailelerini ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri Emniyet Müdürü Dursun Acar ve Özel Harekat polisi Erol İnce'nin aileleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Küplüce köyündeki Cilat Camisi'nde şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

Programın ardından Vali Yılmaz Doruk, şehit Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın köydeki kabrini, babası Nebi, annesi Fatma, eşi Özgül ve kızı Elif Naz Acar (9) ile ziyaret etti.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Vali Doruk, şehit Acar'ın babaevine giderek ailenin üzüntüsünü paylaştı.

Doruk, şehit Acar'ın anısına ailesi tarafından evin girişine yaptırılan, içinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait fotoğraf ve yazılar ile şehidin şahsi eşyalarının sergilendiği odayı gezdi.

Vali Yılmaz Doruk ve beraberindekiler, daha sonra ilçe merkezindeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan, şehit polis Erol İnce'nin annesi Gülşan İnce'ye ziyarette bulundu.

İnce ile bir süre sohbet eden, Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınma süreci öncesi isteklerini dinleyen Doruk, her zaman gazi ve şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Şehit İnce ve tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Doruk, Gülşan İnce'ye çiçek takdim etti.

Ziyaretlere, Kaymakam Hüseyin Kaptan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Garnizon Komutanı Piyade Mehmet Özgül, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Merve Nilda Yavuzdemir ve diğer ilgililer katıldı.