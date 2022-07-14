YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin Valisi Doruk, 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin ailelerini ziyaret etti

Artvin Valisi Doruk, 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin ailelerini ziyaret etti

14.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin Valisi Doruk, 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin ailelerini ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri Emniyet Müdürü Dursun Acar ve Özel Harekat polisi Erol İnce'nin aileleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Küplüce köyündeki Cilat Camisi'nde şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

Programın ardından Vali Yılmaz Doruk, şehit Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın köydeki kabrini, babası Nebi, annesi Fatma, eşi Özgül ve kızı Elif Naz Acar (9) ile ziyaret etti.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Vali Doruk, şehit Acar'ın babaevine giderek ailenin üzüntüsünü paylaştı.

Doruk, şehit Acar'ın anısına ailesi tarafından evin girişine yaptırılan, içinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait fotoğraf ve yazılar ile şehidin şahsi eşyalarının sergilendiği odayı gezdi.

Vali Yılmaz Doruk ve beraberindekiler, daha sonra ilçe merkezindeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan, şehit polis Erol İnce'nin annesi Gülşan İnce'ye ziyarette bulundu.

İnce ile bir süre sohbet eden, Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınma süreci öncesi isteklerini dinleyen Doruk, her zaman gazi ve şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Şehit İnce ve tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Doruk, Gülşan İnce'ye çiçek takdim etti.

Ziyaretlere, Kaymakam Hüseyin Kaptan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Garnizon Komutanı Piyade Mehmet Özgül, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Merve Nilda Yavuzdemir ve diğer ilgililer katıldı.

Artvin Valisi Doruk, 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin ailelerini ziyaret etti

Artvin Valisi Doruk, 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin ailelerini ziyaret etti

Artvin'de 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin aileleri ziyaret edildi

Artvin'de 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin aileleri ziyaret edildi

Artvin'de 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin aileleri ziyaret edildi

Artvin'de 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin aileleri ziyaret edildi

Artvin'de 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin aileleri ziyaret edildi

Artvin'de 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin aileleri ziyaret edildi

Artvin'de 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin aileleri ziyaret edildi

Artvin'de 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin aileleri ziyaret edildi

Artvin'de 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin aileleri ziyaret edildi

Artvin'de 15 Temmuz şehitleri Acar ve İnce'nin aileleri ziyaret edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
02:50
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:22
Akşam
19:52
Yatsı
21:39
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.