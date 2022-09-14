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Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

14.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda su taşkınlarına yol açtı.

İlçede sabah saatlerinde başlayıp öğleye kadar süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Su kanalları ve rögarların tıkanması sonucu Musazade Mahallesi'nde bazı ev ve depoların zemin katlarını su bastı.

İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi başta olmak üzere bazı derelerin su seviyesi yükseldi.

Yağışın durduğu ilçede, Arhavi Belediyesi ekipleri kapanan su kanalları ve rögarların açılması için çalışma başlattı.

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

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