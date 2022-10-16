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  4. Aşk Adası'na katılan Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Aşk Adası'na katılan Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

16.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island/Aşk Adası yarışmasına katılarak birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu açıklamasıyla dikkat çekti. Daha önce adada partneriyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Ekin Su'dan 'adada seks' açıklaması geldi.

İngiliz yarışma Love Island'a katılan ve şampiyon olan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu yarışmadan sonra pek çok marka ile anlaştı. Müstehcen yarışmada daha önce cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen Ekin Su bu konuda ilk kez konuştu.

"HER YERDE KAMERA VARKEN KİM SEKS YAPACAKTI?"

Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu özellikle çarşaf altında cinsel ilişkilerin sık yaşandığı Aşk Adası'nın son sezonu hakkında net konuştu.
Ekin Su Cülcüloğlu, kameraların 'her yerde' olduğunu kabul ederek bu yılki Aşk Adası yarışmacılarından hiçbirinin şovda seks yapmadığını açıkladı.
The Guardian ile yaptığı yeni bir röportajda konuşan Ekin-Su, villanın sımsıkı örülmüş düzenine atıfta bulunarak, bu yıl kimsenin çarşafların altında cinsel ilişki yaşamadığını söyledi.
Ekin Su yatakların birbirine çok yakın olduğunu da söyleyerek "Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?'' dedi.
İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) adlı programı partneri Davide Sanclimenti ile kazanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu 50 bin sterlinlik ödülün sahibi olmuştu.
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Love Island Ekin Su Cülcüloğlu Oyuncu
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