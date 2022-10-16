Aşk Adası'na katılan Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

İngiliz yarışma Love Island'a katılan ve şampiyon olan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu yarışmadan sonra pek çok marka ile anlaştı. Müstehcen yarışmada daha önce cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen Ekin Su bu konuda ilk kez konuştu.

"HER YERDE KAMERA VARKEN KİM SEKS YAPACAKTI?"

Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu özellikle çarşaf altında cinsel ilişkilerin sık yaşandığı Aşk Adası'nın son sezonu hakkında net konuştu.

Ekin Su Cülcüloğlu, kameraların 'her yerde' olduğunu kabul ederek bu yılki Aşk Adası yarışmacılarından hiçbirinin şovda seks yapmadığını açıkladı.

The Guardian ile yaptığı yeni bir röportajda konuşan Ekin-Su, villanın sımsıkı örülmüş düzenine atıfta bulunarak, bu yıl kimsenin çarşafların altında cinsel ilişki yaşamadığını söyledi.

Ekin Su yatakların birbirine çok yakın olduğunu da söyleyerek "Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?'' dedi.