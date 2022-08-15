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Astronomi meraklıları meteor yağmurunu izlemek için rasathanede buluştu

15.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesinde yılın en etkileyici doğa olaylarından "Perseid meteor yağmuru"nu izlemek için yaklaşık 1000 kişi bir araya geldi

Gök bilimcilerin, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterdiği "Perseid meteor yağmuru"nu izlemek isteyen yaklaşık 1000 astronomi meraklısı, Ankara Üniversitesi (AÜ) Kreiken Rasathanesinde bir araya geldi.

Ankara Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre cumartesi akşamı yapılan etkinlik, AÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu’nun güneş sistemindeki gök cisimleri üzerine sunumuyla başladı.

Sunumun ardından rasathanenin bulunduğu alanda toplanan katılımcılar, havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıralar oluşturdu.

Astronomi meraklıları, akademisyenler ve astronomi öğrencileri eşliğinde gece boyunca kubbe binası içindeki Coude teleskobu ve seyyar teleskoplarla Ay, Satürn, Jüpiter ve Mars gözlemleri yaptı, çıplak gözle görülebilen "Perseid meteor yağmuru"nu izledi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş da meteor yağmurunu izleyerek teleskopla gözlem yaptı.

Katılımcılar rasathane kampüsü içindeki müzeyi de ziyaret etti, bilimsel gözlemler sırasında kullanılmış gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.

Astronomi meraklıları meteor yağmurunu izlemek için rasathanede buluştu

- Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesinde yılın en etkileyici doğa olaylarından "Perseid meteor yağmuru"nu izlemek için yaklaşık 1000 kişi bir araya geldi

Astronomi meraklıları meteor yağmurunu izlemek için rasathanede buluştu

Astronomi meraklıları meteor yağmurunu izlemek için rasathanede buluştu

Astronomi meraklıları meteor yağmurunu izlemek için rasathanede buluştu

Astronomi meraklıları meteor yağmurunu izlemek için rasathanede buluştu

Astronomi meraklıları meteor yağmurunu izlemek için rasathanede buluştu

Astronomi meraklıları meteor yağmurunu izlemek için rasathanede buluştu

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