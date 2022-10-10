YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

10.10.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de, seyir halindeyken alev alarak yanan otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Seyit Emir Sultan'ın kullandığı 53 AVC 042 plakalı otomobil, Dudullu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark edip araçtan inen sürücü, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek, söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araçta büyük çaplı hasar oluştu.

Olay sırasında polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

Yanan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:38
Sabah
07:03
Öğle
12:56
İkindi
16:06
Akşam
18:40
Yatsı
19:59
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.