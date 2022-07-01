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Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

01.07.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Bekir Aksun: - "Vatanperverliğin, kardeşliğin şehri Erzincan, geçmişte olduğu gibi aynı milli ruh ve inançla milli bir müdafaa gerektiğinde hazır ve nazırdır"

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayraklarıyla Emniyet Kavşağı'ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na koştu.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun anıta çelenk sundu.

Belediye Başkanı Aksun, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin kadim şehre verdiği değeri gösterdiğini söyledi.

Atatürk'ün kent ziyareti sırasında kendisini karşılayan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi ve İstiklal Madalyası sahibi Erzincanlı Hacı Fevzi Efendiyi de Erzurum ve Sivas kongrelerinde yanından ayırmadığını ifade eden Aksun, şöyle konuştu:

"Bu kutlu davada Erzincan'ın ve Erzincanlıların desteği Milli Mücadele'ye güç katmış, ümit vermiştir. Vatanperverliğin, kardeşliğin şehri Erzincan, geçmişte olduğu gibi aynı milli ruh ve inançla milli bir müdafaa gerektiğinde hazır ve nazırdır. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Erzincan'ımız da kulağı mazide, gözü atide, Ulu Öder'in izinde, gösterdiği hedefe belirlediği ilkeler çerçevesinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için gayret etmektedir."

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

- Belediye Başkanı Bekir Aksun: - "Vatanperverliğin, kardeşliğin şehri Erzincan, geçmişte olduğu gibi aynı milli ruh ve inançla milli bir müdafaa gerektiğinde hazır ve nazırdır"

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