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Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

01.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle avlanan balıklar tezgahlarda sergilenmeye başlandı.

Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, farklı türde balıklarla kıyıya döndü.

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı ve Karaköy Tarihi Balıkçılar Çarşısı'ndaki esnaflardan Muammer Arduç, sezonu açtıkları için mutlu olduklarını anlatarak, "Denizlerimizde balık var. Bereketli bir sezon yaşayacağız inşallah." dedi.

İlk gün olması nedeniyle balığın henüz az olduğunu kaydeden Arduç, "Bütün motorcular çıkmadı. Şu anda havalar çok sıcak olduğu için az az balık getiriyorlar. Önümüzdeki günler balık çoğalacaktır. Biraz daha hava soğursa balık çoğalacaktır. Denizde çok balık var. Halk da doya doya bu sene balık yiyebilir. " diye konuştu.

Arduç, palamut fiyatının bugün 70 ila 75 lira, hamsinin de 60-70 lira arasında olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde havaların soğumasıyla bu fiyatların düşeceğini söyledi.

- "Halkımız balığa doyacak"

Karaköy Tarihi Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Samet Balyemez de av sezonunun ilk günü olması nedeniyle tezgahlarda az balık olduğunu anlatarak, "2-3 gün sonra daha çok bolluk olacak, daha çok bereket olacak. Bu yıl en çok palamut bekleniyor. Geçen yıl palamut bekliyorduk lüfer oldu. Bu sene palamut kendini erkenden gösterdi, tezgahlarda palamut var. İnşallah palamut bundan sonra daha çok olacak, bereketli geçecek. Halkımız balığa doyacak." diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökhan Polat bu sene balıkta bolluk beklediklerini dile getirerek, "Balıklar tezgahlara geldi çok şükür. İnşallah bol gelecek, ucuz olacak. Hamside bolluk var. Hamsiyi iki gün önce 100 liraya bugün 50 lira satıyoruz." dedi.

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı

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