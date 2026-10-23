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Avrupa'da Salah manşetleri yanıyor! Mısır Kralı Türk tahtında"

Trabzonspor, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Hearts ile karşı karşıya geldi. Mohamed Salah'ın penaltı golüyle öne geçen bordo-mavililer, Franculino Dju'nun ikinci yarıdaki golüyle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair dikkat çeken manşetler atıldı. İşte detaylar...

Avrupa'da Salah manşetleri yanıyor! Mısır Kralı Türk tahtında"
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoç temsilcisi Hearts'ı konuk etti. Karşılaşmada Mohamed Salah ve Franculino Dju'nun golleriyle sonuca giden taraf temsilcimiz oldu.

SALAH'TAN HATA YOK

Avrupa da Salah manşetleri yanıyor! Mısır Kralı Türk tahtında" 1

Mücadelenin 32. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mohamed Salah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

FARK İKİYE ÇIKTI

Avrupa da Salah manşetleri yanıyor! Mısır Kralı Türk tahtında" 2

İkinci yarıda baskısını sürdüren Trabzonspor, 58. dakikada Franculino Dju'nun kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Bordo-mavililerin üstünlüğü ile sona erdi.

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Avrupa'da Salah manşetleri yanıyor! Mısır Kralı Türk tahtında" G1

“Mısır Kralı Türk tahtında”

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Avrupa'da Salah manşetleri yanıyor! Mısır Kralı Türk tahtında" G2

"Trabzonspor Hearts’ı 2-0 yendi, Salah tarihe geçti"

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Salah, Trabzonspor’u Hearts karşısında galibiyete taşıdı

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Trabzonspor son dakika salah uefa konferans ligi
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