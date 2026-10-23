Avrupa'da Salah manşetleri yanıyor! Mısır Kralı Türk tahtında"

Trabzonspor, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoç temsilcisi Hearts'ı konuk etti. Karşılaşmada Mohamed Salah ve Franculino Dju'nun golleriyle sonuca giden taraf temsilcimiz oldu.

SALAH'TAN HATA YOK

Mücadelenin 32. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mohamed Salah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

FARK İKİYE ÇIKTI

İkinci yarıda baskısını sürdüren Trabzonspor, 58. dakikada Franculino Dju'nun kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Bordo-mavililerin üstünlüğü ile sona erdi.