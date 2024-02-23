Avrupa'dan elenmenin faturasını Okan Buruk'a kestiler! Spor yazarları başarılı hocaya demediğini bırakmadı

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunun rövanş maçları oynandı. Brian Priske’nin çalıştırdığı Çekya ekibi Sparta Prag ile Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, İngiliz hakem Anthony Taylor’ın düdük çaldığı müsabakada Letna Arena’da karşı karşıya geldi.
İlk maçı evinde 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar rakibine deplasmanda 4-1 mağlup oldu ve Avrupa serüvenini noktaladı.
Alınan bu beklenmedik sonuç sonrası spor yazarları temsilcimize dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Okan Buruk’a ne kadar saygı duyduğumu bu sütunun ya da televizyon programlarımızın takipçileri zaten bilirler. Bundan 10 sene önce A milli takımın başına gelmesi gerektiğini yazmıştım, gelecekte de İtalya Serie A’da iyi bir takım çalıştıracağına inanıyorum. Ancak maalesef son bir aydır bir konuda takımının verdiği açıkları görmezden geliyor."
"Berkan’a karşı oynayan hemen her takımın sağ kanat oyuncusu yıldızlaşıyor: Gaziantepli Sorescu, Samsunlu Zeki Yavru, Sparta Praglı Preciado, Olatunji ve sonradan giren Tuçi... Bu sezon tüm cephelerde toplam 1 golü olan Preciado, Galatasaray’a karşı 180 dakikada 2 gol-1 asistle oynadı. Bu kadarı tesadüf olmamalı sanırım."
"Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nden elenmesinin tek sebebi futbolcuların yaptıkları hatalardı. İlk golü yiyorsun, rakibin ayağına topu sen veriyorsun... Preciado da zaten süratli, Muslera’nın üzerinden rahatlıkla golü atıyor. İkinci golde Berkan biraz dikkatli olsa rakibe o topu vurdurmaz... Kaan Ayhan 75. dakika rakibe giriyorsun, biraz dikkatli ol. Neden adamın kaval kemiğine tabanla girip kırmızı kart görüyorsun? Üçüncü golde Sanchez ayağının altındaki topu kaçırdı. Bunun yanında Kerem Demirbay’ın Barış Alper’in rakibe yüzde yüzlük pasları var. Bu kadar hata yapılmaz."
"Sparta Prag bir Manchester United, Bayern Münih veya Kopenhag değil... Üç tane de önemli futbolcuları oynamadı. Cim-Bom’un evire, çevire Sparta Prag’ın içinden geçmesi gerekirdi. Okan hoca kenarda ne kadar çırpınırsa çırpınsın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Takımın kazanma hırsı çok düşüktü."
"Prag gibi atletik bir takıma karşı eksik oynamak kolay değildi. Bardağın dolu tarafından bakarsak bu kadar yoğun maç trafiğinde G.Saray'ın Prag'da Avrupa'ya veda etmesi üzücü de olsa makul karşılanabilir."