Avrupa'dan elenmenin faturasını Okan Buruk'a kestiler! Spor yazarları başarılı hocaya demediğini bırakmadı

"1 AYDIR GÖRMÜYOR" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"Okan Buruk’a ne kadar saygı duyduğumu bu sütunun ya da televizyon programlarımızın takipçileri zaten bilirler. Bundan 10 sene önce A milli takımın başına gelmesi gerektiğini yazmıştım, gelecekte de İtalya Serie A’da iyi bir takım çalıştıracağına inanıyorum. Ancak maalesef son bir aydır bir konuda takımının verdiği açıkları görmezden geliyor."