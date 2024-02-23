SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Avrupa'dan elenmenin faturasını Okan Buruk'a kestiler! Spor yazarları başarılı hocaya demediğini bırakmadı

Avrupa'dan elenmenin faturasını Okan Buruk'a kestiler! Spor yazarları başarılı hocaya demediğini bırakmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 08:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray play-off turu rövanş karşılaşmasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. 3-2'nin rövanşında rakibine 4-1 mağlup olan temsilcimiz bu sonuçla Avrupa macerasını noktalarken karşılaşmanın yankıları da sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı sonuç sonrası spor yazarları karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken Okan Buruk için sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunun rövanş maçları oynandı. Brian Priske’nin çalıştırdığı Çekya ekibi Sparta Prag ile Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, İngiliz hakem Anthony Taylor’ın düdük çaldığı müsabakada Letna Arena’da karşı karşıya geldi.

İlk maçı evinde 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar rakibine deplasmanda 4-1 mağlup oldu ve Avrupa serüvenini noktaladı.

Alınan bu beklenmedik sonuç sonrası spor yazarları temsilcimize dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...
Canlı Skor

"1 AYDIR GÖRMÜYOR" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"1 AYDIR GÖRMÜYOR" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"Okan Buruk’a ne kadar saygı duyduğumu bu sütunun ya da televizyon programlarımızın takipçileri zaten bilirler. Bundan 10 sene önce A milli takımın başına gelmesi gerektiğini yazmıştım, gelecekte de İtalya Serie A’da iyi bir takım çalıştıracağına inanıyorum. Ancak maalesef son bir aydır bir konuda takımının verdiği açıkları görmezden geliyor."

"Berkan’a karşı oynayan hemen her takımın sağ kanat oyuncusu yıldızlaşıyor: Gaziantepli Sorescu, Samsunlu Zeki Yavru, Sparta Praglı Preciado, Olatunji ve sonradan giren Tuçi... Bu sezon tüm cephelerde toplam 1 golü olan Preciado, Galatasaray’a karşı 180 dakikada 2 gol-1 asistle oynadı. Bu kadarı tesadüf olmamalı sanırım."

"BAYERN, MANU DEĞİL" (OSMAN ŞENHER / MİLLİYET)

"BAYERN, MANU DEĞİL" (OSMAN ŞENHER / MİLLİYET)

"Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nden elenmesinin tek sebebi futbolcuların yaptıkları hatalardı. İlk golü yiyorsun, rakibin ayağına topu sen veriyorsun... Preciado da zaten süratli, Muslera’nın üzerinden rahatlıkla golü atıyor. İkinci golde Berkan biraz dikkatli olsa rakibe o topu vurdurmaz... Kaan Ayhan 75. dakika rakibe giriyorsun, biraz dikkatli ol. Neden adamın kaval kemiğine tabanla girip kırmızı kart görüyorsun? Üçüncü golde Sanchez ayağının altındaki topu kaçırdı. Bunun yanında Kerem Demirbay’ın Barış Alper’in rakibe yüzde yüzlük pasları var. Bu kadar hata yapılmaz."

"Sparta Prag bir Manchester United, Bayern Münih veya Kopenhag değil... Üç tane de önemli futbolcuları oynamadı. Cim-Bom’un evire, çevire Sparta Prag’ın içinden geçmesi gerekirdi. Okan hoca kenarda ne kadar çırpınırsa çırpınsın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Takımın kazanma hırsı çok düşüktü."

"OKAN BURUK'A YAZAR" (LEVENT TÜZEMEN / SABAH)

"OKAN BURUK'A YAZAR" (LEVENT TÜZEMEN / SABAH)

"Prag gibi atletik bir takıma karşı eksik oynamak kolay değildi. Bardağın dolu tarafından bakarsak bu kadar yoğun maç trafiğinde G.Saray'ın Prag'da Avrupa'ya veda etmesi üzücü de olsa makul karşılanabilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika avrupa ligi galatasaray sparta prag ligi buruk
En Çok Okunan Haberler
Akşener'in sözleri gündem oldu! İsmail Saymaz canlı yayında kendini tutamadı: Delirdiniz mi?

Akşener'in sözleri gündem oldu! İsmail Saymaz canlı yayında kendini tutamadı: Delirdiniz mi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ünlü yönetmen ve yapımcı Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ünlü yönetmen ve yapımcı Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu

Okan Buruk basın toplantısında gergin anlar yaşadı! ''Sussunlar da konuşalım!''

Okan Buruk basın toplantısında gergin anlar yaşadı! ''Sussunlar da konuşalım!''

Sparta Prag maçının ardından saha bir anda karıştı!

Sparta Prag maçının ardından saha bir anda karıştı!

Galatasaray Avrupa'ya veda etti...

Galatasaray Avrupa'ya veda etti...

Prag tribünlerinden Türkiye için çirkin pankart!

Prag tribünlerinden Türkiye için çirkin pankart!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.