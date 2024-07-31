Avrupa Mourinho'yu konuşuyor! "Lugano'yu zor yendi, başını belaya soktu"

'MİLYONERLERİN REKABETİNE YAKLAŞTI'

ABOLA: Mourinho, Lugano'yu devirdi ve Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna katıldı. Fenerbahçe milyonerlerin rekabetine bir adım daha yaklaştı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna kalabilmek için çok çalışmak zorundaydı ve öyle de yaptı.