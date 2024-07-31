Avrupa Mourinho'yu konuşuyor! "Lugano'yu zor yendi, başını belaya soktu"

Fenerbahçe'nin Lugano'yu geriden gelerek 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmasının yankıları sürerken Sarı-Lacivertliler'in iki maçta gösterdiği performans eleştirilere neden oldu.
Fenerbahçe ve hocası Mourinho'nun bu performansı Avrupa basınında da dikkat çekerken maçın ardından ilginç başlıklar atıldı.
Eurosport: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lugano'yu zor geçti. Hadj Mahmoud, ikinci maçta yedi dakika içinde ziyaretçileri öne geçirdi, ancak Edin Dzeko, gecede Türk takımı için eşitliği geri getiren golü attı.
20MIN: Kralın klas rüyası suya düştü: Lugano, Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı başarısız oldu. Lugano İstanbul'da kolay lokma olmadı. Buna rağmen Ticino ekibi Mourinho'nun Fenerbahçe'si karşısında Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemedi. Devre arasından sonra yıldız teknik direktör José Mourinho'nun takımı vites yükseltti ve her iki maçın ardından Şampiyonlar Ligi elemelerinde üçüncü tura yükselmeyi hak etti.
NEUE ZURCHER ZEITUNG: Lugano'nun Şampiyonlar Ligi mücadelesi Salı akşamı İstanbul'da sona erdi. Lugano, Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin başını belaya soktu, ancak Şampiyonlar Ligi serüveni sona erdi. Fenerbahçe'ye bir saat boyunca direndiler. İlk ayak çok ağır geldi. Türklerin en iyi futbollarını oynamadıklarını söylemek gerekir. Tempo eksikliği nedeniyle oyunun sonunu idare etmekle yetindiler ve topu çoğunlukla İsviçrelilere bıraktılar. Ancak İstanbul'da 1-1'lik skor yeterli olmadı. Sebastian Szymanski'nin 94. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirmesi bunu değiştirmedi. FC Lugano'nun Şampiyonlar Ligi macerası Salı akşamı sona erdi.
ABOLA: Mourinho, Lugano'yu devirdi ve Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna katıldı. Fenerbahçe milyonerlerin rekabetine bir adım daha yaklaştı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna kalabilmek için çok çalışmak zorundaydı ve öyle de yaptı.
OJOGO: Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Maça Lugano daha iyi başladı, ancak Fenerbahçe oyunu tersine çevirdi.