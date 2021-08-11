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Ayvalık’ta "7. Müzik Festivali" TUGFO'nun konseriyle başladı

11.08.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık’ta "7. Müzik Festivali" TUGFO'nun konseriyle başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Uluslararası Ayvalık Müzik Akademisi (AİMA) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Müzik Festivali" Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın (TUGFO) konseriyle başladı.

Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konser etkinlikleri 19 Ağustos'a kadar devam edecek.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konserde Rossini'nin İpek Merdiven Uvertürü (La Scala di Seta), Ravel'in "Le Tombeau de Couperin- Pvane pour une İnfante Défunte" ve Mendelssohn'in "İtalyan Senfonisi" eserleri yer aldı.

Konsere, AİMA Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali'nin yanı sıra Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve çok sayıda sanatsever yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Filiz Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivallerin ücretsiz olacağını söyledi.

Ali, sanatseverleri festivale beklediklerini ifade ederek, tüm konserlerin açık havada düzenleneceğini belirtti.

Güler Sabancı ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların müzikten uzak kaldığını aktaran Sabancı, şunları kaydetti:

"Bu pandemi çok yordu herkesi ama çok şükür sağlıkla bugün hep beraberiz. Gençlerin müzikle buluşması yönünde Filiz hanımın emekleri yadsınamaz. Hep böyle insanlara ihtiyacımız var. Bizler sadece destek olmaya çalışıyoruz. Biz bu destekleri kısa vadeler için yapmıyoruz. Bizim için bu tür destekler 5, 10 ve 15 yıl demek. Çünkü toplumsal değişim, toplumsal gelişme, kültür ve sanata katkı öyle bir defalık desteklenecek işler değildir."

Ayvalık’ta "7. Müzik Festivali" TUGFO'nun konseriyle başladı

Ayvalık’ta "7. Müzik Festivali" TUGFO'nun konseriyle başladı

Ayvalık’ta "7. Müzik Festivali" TUGFO'nun konseriyle başladı

Ayvalık’ta "7. Müzik Festivali" TUGFO'nun konseriyle başladı

Ayvalık’ta "7. Müzik Festivali" TUGFO'nun konseriyle başladı

Ayvalık’ta "7. Müzik Festivali" TUGFO'nun konseriyle başladı

Ayvalık’ta "7. Müzik Festivali" TUGFO'nun konseriyle başladı

Ayvalık’ta "7. Müzik Festivali" TUGFO'nun konseriyle başladı
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