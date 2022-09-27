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  4. Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

27.09.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde koruma altına alınan "kum zambakları" çiçek açtı.

Ayvalık Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Badavut ve Patriça kıyılarında bulunan ve 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği ​​​​​​​tarafından nesli tehlikede olduğu için koparılması yasaklanan "kum zambakları" çiçek açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kum zambakları konusunda çok hassas davrandıklarını ve korunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Zambakların bölgede doğal şekilde yetiştiğini ifade eden Ergin, şunları kaydetti:

"Kum zambakları koruma altında olduğu için yurt dışına çıkarılması ve koparılması yasak. Bununla ilgili Çevre Kanunu gereği 109 bin lira ceza bulunmaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz.

Belediye olarak bilgilendirme açısından tabela çalışması yaptık, 2019 yılında ayrıca türün yetiştiği ya da yetişme olanağı olan bölgelere araç girişlerini engelleyip denetimler gerçekleştiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz rutin aralıklarla, zambakları olgunlaşma ve çiçek açma döneminde ziyaret edip takibini yapıyorlar."

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

Ayvalık'ta koruma altındaki "kum zambakları" çiçek açtı

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