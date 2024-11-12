Azeri kızı Günel'in estetik açıklaması olay oldu! Kilosunu duyanlar inanamadı! 'Umurumda değil' diyerek tek tek saydı...

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllara kazınan Azeri kızı Günel, henüz yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmiş ve hayatı değişmişti. Tüm Türkiye'ye ismini duyuran ünlü şarkıcı, yıllar içinde bambaşka birine dönüştü.
Geçirdiği operasyonlar sonucunda eski halinden eser kalmayan Günel, sık sık değişimiyle gündeme geliyor. Güzelliğiyle ve sesiyle sahnelerin tozunu attıran ünlü ismin estetik açıklaması ise gündem oldu.
Kaçamak TV'ye konuk olan Azeri kızı Günel, estetikleriyle ilgili açıklamlalarda bulundu. 45 kilo olduğunu söyleyen Günel, "45'ten aşağısı zaten hastalık" dedi.
Yüzünde sadece burnu ve dudağında estetik işlem olduğunu, kalan hiçbir yerden bir operasyon geçirmediğini söyledi. "Buna inanmıyorum umrumda değil" dedi. Ünlü şarkıcının bu açıklaması duyanları şaşırttı.
Sosyal medyada ise kimse Günel'in bu açıklamasına inanmadı.