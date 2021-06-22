Sarı lacivertliler 25-26 Haziran tarihlerinde yeni başkanını seçecek. Futbola ilgi duyanların gözü bu seçimlerde olacak. "Aziz Yıldırım ne zaman açıklama yapacak?" , "Aziz Yıldırım basın açıklaması yapacak mı?" soruları futbola ilgi duyanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...