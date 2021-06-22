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Aziz Yıldırım ne zaman açıklama yapacak? Aziz Yıldırım basın açıklaması...

22.06.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni başkan seçilecek. Fanatik Fenerbahçeliler ve futbolseverlerin gözü bu seçimde olacak. Öte yadan Aziz Yıldırım'ın konuya ilişkin söyleyecekleri merak ediliyor. "Aziz Yıldırım ne zaman açıklama yapacak?" , "Aziz Yıldırım basın açıklaması yapacak mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

Sarı lacivertliler 25-26 Haziran tarihlerinde yeni başkanını seçecek. Futbola ilgi duyanların gözü bu seçimlerde olacak. "Aziz Yıldırım ne zaman açıklama yapacak?" , "Aziz Yıldırım basın açıklaması yapacak mı?" soruları futbola ilgi duyanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Aziz Yıldırım basın açıklaması

Fenerbahçe, 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde seçimli genel kurula gidecek.
Yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçelilerin gözü eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Aziz Yıldırım'ın ne zaman konuşma yapacağı merak konusu oldu.
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan konuya ilişkin beklenen açıklama geldi.

AZİZ YILDIRIM NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

AZİZ YILDIRIM NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Yıldırım, 24 Haziran Perşembe günü Çırağan Sarayı'nda, açıklama yapacağını duyurdu.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

BASIN TOPLANTISI YAPACAK
Saat 11.30'da açıklama yapacağını ifade eden Yıldırım, basın toplantısı yapacağını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Futbol Kulübü
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BÜYÜK BAŞKAN ????????

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