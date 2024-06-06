Aziz Yıldırım şimdi de Alex de Souza'ya yüklendi! "Saha içerisinde iyi ama..."

"SEÇİM GEÇSİN KONUŞURUZ"

"Acun Ilıcalı, 'Aziz Yıldırım karşımıza gelip oturup, ortak programa çıkamaz. Gelemez, gelse ne anlatacak ki? O yalanları bize söyleyemez' gibi cümleler kurdu. Siz de şu zamana kadar hiç bir şey söylemediniz onunla ilgili" diyen seyirciye ise Aziz Yıldırım, "Şu an seçim safhasındayız, olayları aşağı indirmemiz lazım. Yoksa birbirimize sıkıntı yaratabiliriz. Seçim geçsin, konuşuruz. Problem değil" cevabını verdi.