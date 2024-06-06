Aziz Yıldırım şimdi de Alex de Souza'ya yüklendi! "Saha içerisinde iyi ama..."

Ali Koç ile birlikte 9 Haziran'da yapılacak seçimlerde yarışacak olan Aziz Yıldırım, Gain TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'un konuğu oldu.
Yıldırım'ın katıldığı bölümün fragmanı yayınlanırken, yayınlanan tanıtım videosunda Aziz Yıldırım'ın seyircilerin sorularına verdiği yanıtlar dikkat çekti.
Yıldırım, bir seyirciden gelen "Alex ile ilgili görüşleriniz nedir?" sorusuna "Alex, sahada bir numara ama saha dışında öyle diyemeyeceğim."
"Acun Ilıcalı, 'Aziz Yıldırım karşımıza gelip oturup, ortak programa çıkamaz. Gelemez, gelse ne anlatacak ki? O yalanları bize söyleyemez' gibi cümleler kurdu. Siz de şu zamana kadar hiç bir şey söylemediniz onunla ilgili" diyen seyirciye ise Aziz Yıldırım, "Şu an seçim safhasındayız, olayları aşağı indirmemiz lazım. Yoksa birbirimize sıkıntı yaratabiliriz. Seçim geçsin, konuşuruz. Problem değil" cevabını verdi.
Aziz Yıldırım, "Ali Koç, 'seçimi kazanırsam Aziz Yıldırım'ın kolunu kaldıracağım ve onursal başkan olmasını isteyeceğim' dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:
"Ya ben onursal başkan olup da ne yapacağım yani? Boşver. Biz de gerekirse elini kaldırırz ama kongrede birbirimizi incitmememiz lazım. Birbirimiz hakkında konuşurken dikkatli konuşmamız lazım. Eğer buna dikkat ederlerse o zaman kazananın biz de elini kaldırırız. Ama biz kazanacağız"
"Sizce yıldız futbolcu transfer edilememesinin sebebi, 6 yıldır izlenen yanlış transfer politikaları mı, yoksa mali tablodan kaynaklı mı?" sorusuna ise Yıldırım, "Başkanlık ayrı bir konu, liderlik ayrı bir konu. Herkes başkan olabilir ama lider olamaz. Lider olmadıkları için de bu yanlışlıkları yaptılar." diye yanıt verdi.