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Aziz Yıldırım şimdi de Alex de Souza'ya yüklendi! "Saha içerisinde iyi ama..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.06.2024 15:58
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Mevzular Açık Mikrofon programına katılırken, programın tanıtım videosunda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Ali Koç ile birlikte 9 Haziran'da yapılacak seçimlerde yarışacak olan Aziz Yıldırım, Gain TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'un konuğu oldu.

Yıldırım'ın katıldığı bölümün fragmanı yayınlanırken, yayınlanan tanıtım videosunda Aziz Yıldırım'ın seyircilerin sorularına verdiği yanıtlar dikkat çekti.

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"ALEX, SAHADA BİR NUMARA AMA..." 

"ALEX, SAHADA BİR NUMARA AMA..." 

Yıldırım, bir seyirciden gelen "Alex ile ilgili görüşleriniz nedir?" sorusuna "Alex, sahada bir numara ama saha dışında öyle diyemeyeceğim." 

"SEÇİM GEÇSİN KONUŞURUZ" 

"SEÇİM GEÇSİN KONUŞURUZ" 

"Acun Ilıcalı, 'Aziz Yıldırım karşımıza gelip oturup, ortak programa çıkamaz. Gelemez, gelse ne anlatacak ki? O yalanları bize söyleyemez' gibi cümleler kurdu. Siz de şu zamana kadar hiç bir şey söylemediniz onunla ilgili" diyen seyirciye ise Aziz Yıldırım, "Şu an seçim safhasındayız, olayları aşağı indirmemiz lazım. Yoksa birbirimize sıkıntı yaratabiliriz. Seçim geçsin, konuşuruz. Problem değil" cevabını verdi.

"BİZ KAZANACAĞIZ" 

"BİZ KAZANACAĞIZ" 

Aziz Yıldırım, "Ali Koç, 'seçimi kazanırsam Aziz Yıldırım'ın kolunu kaldıracağım ve onursal başkan olmasını isteyeceğim' dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"ONURSAL BAŞKAN OLUP NE YAPACAĞIM!"

"ONURSAL BAŞKAN OLUP NE YAPACAĞIM!"

"Ya ben onursal başkan olup da ne yapacağım yani? Boşver. Biz de gerekirse elini kaldırırz ama kongrede birbirimizi incitmememiz lazım. Birbirimiz hakkında konuşurken dikkatli konuşmamız lazım. Eğer buna dikkat ederlerse o zaman kazananın biz de elini kaldırırız. Ama biz kazanacağız"

"HERKES LİDER OLAMAZ"

"HERKES LİDER OLAMAZ"

"Sizce yıldız futbolcu transfer edilememesinin sebebi, 6 yıldır izlenen yanlış transfer politikaları mı, yoksa mali tablodan kaynaklı mı?" sorusuna ise Yıldırım, "Başkanlık ayrı bir konu, liderlik ayrı bir konu. Herkes başkan olabilir ama lider olamaz. Lider olmadıkları için de bu yanlışlıkları yaptılar." diye yanıt verdi.

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Aziz Yıldırım Oğuzhan Uğur son dakika fenerbahçe Babala TV
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