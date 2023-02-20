BAFTA Ödülleri’nde Kahramanmaraş depremi unutulmadı! İşte kırmızı halı ve o detay

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Kırmızı halıda her yıl olduğu gibi şıklık yarışı vardı. Ödül töreninde Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenler de unutulmadı.
BAFTA gecesine ünlü isimler akın etti. Törende bazı sanatçılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına mavi kurdele taktı.
Türkiye'de çekilen ve çok konuşulan Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü alırken yaptığı konuşmada, filmde yer alan Türk ekibe teşekkür etti. Wells, “Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenmeyen biri olduğunu düşünmüyorum” dedi.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett de mavi kurdele takan isimler arasındaydı. Verdiği röportaj sırasında Mescal’in yanına gelen Blanchett, arkadaşının kurdelesine dokunarak teşekkür etti.
Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal neden mavi kurdele taktıklarına ilişkin soruyu, “Yaşanan felakete bir şekilde vurgu yapmak gerçekten önemliydi. Ölü sayıları her geçen gün artıyor. Ne denebilir ki, gerçekten çok üzücü” dedi.
Edward Berger, Colin Farrell, Jamie Lee Curtis, Sophie Turner ve Angela Bassett gibi isimler de mavi kurdele takarak depremde hayatını kaybeden insanları andı.