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  4. BAFTA Ödülleri’nde Kahramanmaraş depremi unutulmadı! İşte kırmızı halı ve o detay

BAFTA Ödülleri’nde Kahramanmaraş depremi unutulmadı! İşte kırmızı halı ve o detay

20.02.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye dünyaca ünlü isimler katılırken Paul Mescal ve Cate Blanchett gibi oyuncular Kahramanmaraş depremini unutmadı ve mavi kurdele taktı. İşte kırmızı halıdan bazı fotoğraflar...

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Kırmızı halıda her yıl olduğu gibi şıklık yarışı vardı. Ödül töreninde Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenler de unutulmadı.

KIRMIZI HALIDA MAVİ KURDELE DETAYI

BAFTA gecesine ünlü isimler akın etti. Törende bazı sanatçılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına mavi kurdele taktı.

Türkiye'de çekilen ve çok konuşulan Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü alırken yaptığı konuşmada, filmde yer alan Türk ekibe teşekkür etti. Wells, “Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenmeyen biri olduğunu düşünmüyorum” dedi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett de mavi kurdele takan isimler arasındaydı. Verdiği röportaj sırasında Mescal’in yanına gelen Blanchett, arkadaşının kurdelesine dokunarak teşekkür etti.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ"

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ"

Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal neden mavi kurdele taktıklarına ilişkin soruyu, “Yaşanan felakete bir şekilde vurgu yapmak gerçekten önemliydi. Ölü sayıları her geçen gün artıyor. Ne denebilir ki, gerçekten çok üzücü” dedi.

Edward Berger, Colin Farrell,  Jamie Lee Curtis, Sophie Turner ve Angela Bassett gibi isimler de mavi kurdele takarak depremde hayatını kaybeden insanları andı.


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