BAFTA Ödülleri’nde Kahramanmaraş depremi unutulmadı! İşte kırmızı halı ve o detay

Türkiye'de çekilen ve çok konuşulan Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü alırken yaptığı konuşmada, filmde yer alan Türk ekibe teşekkür etti. Wells, “Türkiye ve Suriye’deki depremden etkilenmeyen biri olduğunu düşünmüyorum” dedi.