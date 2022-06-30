Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053-Körfez Lojistik Çalıştayı'nda konuştu: (2)

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2053 yılına geldiğimizde demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız. 2053 yılına kadar milli gelire katkımız 1 trilyon doları bularak, yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ulaştırma 2053-Körfez Lojistik Çalıştayı'na katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, doğu-batı uluslararası tarihi İpek Yolu'nun Orta Koridorunda yer alan Türkiye'nin, Çin'den Londra'ya uzanan bir hattın merkezinde olduğunu, 2002'den bu yana ulaştırma ve altyapıya gerçekleştirdikleri 183 milyar dolarlık yatırımla bu konumun fırsatlarını ortaya çıkardıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planladıklarını bildirerek, "2053 vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bugün 700 milyar doları aşan ticaretten alacağı payı artıracağız." ifadesini kullandı.

Orta Koridor hattının mesafe ve süre açısından diğer ulaşım koridorlarına göre çok güçlü bir alternatif olduğunu aktaran Karaismailoğlu, bu potansiyeli milletin faydası için sonuna kadar ve en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2053'teki 1 trilyon dolar ihracat hedefini yakalayabilmesi için lojistik altyapısının tamamlanması ve küresel ticarette kendi bölgesinde lojistik üs olması gerektiğini vurgulayarak, ticaretin can damarı olan kara, hava, demir ve deniz yollarını yaparken, tüm ulaşım modlarında multi-model bir sistem kurduklarını dile getirdi.

- "Lojistik merkez sayımızı 26'ya çıkaracağız"

Türkiye'nin bölgesinin lojistik üssü olması için toplam 13,6 milyon ton kapasiteli 13 ayrı lojistik merkezini işletmeye açtıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu merkezlere ek olarak Sivas-İzmir (Kemalpaşa) ve Rize (İyidere) lojistik merkezlerimizin yapımı hızla devam ediyor. Kayseri (Boğazköprü), Tekirdağ (Çerkezköy) lojistik merkezlerimiz ihale aşamasında. Bilecik (Bozüyük) lojistik merkezinin 2. etap çalışmaları tamamlandı. Mardin, Şırnak (Habur), İstanbul (Avrupa Yakası), İzmir (Çandarlı), Zonguldak (Filyos) lojistik merkezlerimizin de etüt proje ve planlamaları devam ediyor. Bu çalışmalarımız sonucunda lojistik merkez sayımızı 26'ya çıkaracağız. Bunun yanı sıra ortak akılla gerçekleştireceğimiz çalıştayların sonuçları doğrultusunda ilave yeni planlamalarımızı sürdüreceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, lojistik sektörünün salgın sürecinde dünyada olduğu gibi ülkede de önemli sınav verdiğini belirterek, bu sıkıntılı süreçte yatırımlara hiç ara vermediklerini, krize rağmen aldıkları tedbirlerle üretim, istihdam ve yatırıma devam ettiklerini anlattı.

Salgın sürecinde dünyanın önde gelen ülkelerinin ekonomileri küçülürken, Türkiye'nin büyümede dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu sancılı dönemde proaktif bir yaklaşım ve stratejik öngörüyle tedbirlerimizi vaktinde aldık. Pandemi sonrasında bu gayretlerimizin meyvelerini de alıyoruz. Ülkemizin haberleşme, deniz, demir, hava ve kara yollarımızdaki yatırımlar ve bunların lojistiğe olumlu etkilerine ilişkin birkaç rakamı paylaşmak istiyorum. Dünya genelinde taşınan yüklerin hacim olarak yüzde 85'i, değer olarak da yüzde 70'i deniz yollarıyla yapılıyor. 2002'de 149 olan liman sayımızı 217'ye çıkardık. Bu süreçte tersane sayımızı da 37'den 84'e ulaştırdık. 2020 yılında dünya genelinde toplam yük elleçlemesi yüzde 3,8 oranında daraldı. Buna rağmen ülkemiz yüzde 2,6 artış kaydetti.

2021 yılı istatistiklerine göre dünya ile kıyaslamalarda ülkemizin çok iyi konumda olduğunu görebiliyoruz. Elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre dünyada yüzde 6 artarken, biz yüzde 8,3 oranında artış gösterdik. Elleçlenen yük miktarında ise bir önceki yıla göre dünya yüzde 3,5 artarken, ülkemiz yüzde 6'lara ulaştı. Bu yılın ilk 5 ayında, üstelik Rusya-Ukrayna çatışmasına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yük elleçlemesinde yüzde 7,2'lik artış gösterdik. 2053 yılına kadar limanlarımızdaki toplam yük elleçleme miktarını da 2 katına çıkaracağız. Bölgenin üretim-çekim matrisleri ışığında oluşturduğumuz ulaşım modelimizde bölgenin yük hareketinin de aynı oranda artacağını söylememiz mümkün."

- "Türkiye, yeni yatırımların ve iş birliklerinin merkezi olmaya devam edecek"

Lojistiğe ciddi katkıları olan demir, hava ve kara yollarında yaptıkları yatırımları rakamlarla paylaşan Karaismailoğlu, "Ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı, lojistik gücüyle bölgesinin en önemli oyuncularından olan ülkemiz, yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edecek." dedi.

Karaismailoğlu, sadece kara yollarının işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışı sayesinde seyahat süresinde yıllık 7,3 milyar saat tasarruf elde ettiklerini belirterek, yol güvenliği ve seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde zamandan, akaryakıttan, bakım onarımdan ve çevre etkilerinden yıllık toplam 85 milyar 581 milyon lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

2003-2021 döneminde yapılan toplamda 183 milyar dolarlık yatırım sayesinde milli gelire 548 milyar dolar, üretime 1 trilyon 138 milyar dolar ve istihdama yılda ortalama 994 bin kişilik katkı sağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"2053 yılına kadar özellikle şunu belirtmeliyim ki, demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreden 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız. Gelişmiş demir yolu ve kara yolu ağımız, limanlarımızı besleyen niteliğe sahip olacak. Hızlı tren bağlantısına sahip şehir sayımızı 8'den 52'ye yükselteceğiz. Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demir yolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz.

2053 vizyonumuzun büyüklüğünü, yatırımlarımızın ve gelecek tasarımımızın kapsayıcılığını rakamla ifade etmek gerekirse; 5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız. 2053 yılına kadar milli gelire katkımız 1 trilyon doları bularak, yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak. Üretime katkımız ise yaklaşık 2 trilyon dolarla yatırım bedelinin yaklaşık 10 katını kazandıracak. İstihdama katkımız ise 2053 yılında 28 milyon kişiyi bulacak. Sizlerin de biraz önce tanık olduğu gibi devlet aklı, ileri görüşlülüğü ve planlı yaklaşımla Türkiye'yi yarınlara eksiksiz olarak hazırlıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053 hedefleri çerçevesinde Kocaeli'de sürekli büyüyen sanayi yatırımlarının ihtiyacına paralel olarak İzmit Körfezi'nde yer alan limanların yük artışına paralel şekilde planlanması ve bu planlara göre geliştirilmesini sağlayacaklarını dile getirerek, çalıştaya bilimsel katkı sağlayan ve reel sektör tecrübelerini aktaran herkese teşekkür etti.

(Bitti)