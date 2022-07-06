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Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

06.07.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

HAKKARİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, programlara katılmak üzere Yüksekova'ya gelen Dönmez ve Kalaycı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Buradan kent merkezine geçerek Akbıyık'ı makamında ziyaret eden Dönmez ve Kalaycı, yapılan yatırımlar ve devam ede hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Ardından Hakkari-Çukurca kara yolundaki bir maden şirketine giden bakan yardımcıları, Meskan bölgesindeki kurşun ve çinko ocaklarında inceleme yaptı.

Aynı maden şirketine ait flotasyon tesisini de gezerek işlenen madenler hakkında bilgi alan Dönmez ve Kalaycı, daha sonra Şine Jandarma Yol Kontrol Noktasında askerlerle sohbet etti.

Bakan Yardımcılarına, Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca eşlik etti.

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

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