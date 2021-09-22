Baksı Müzesi'nde doğadaki heykellere ziyaretçi ilgisi

Bayburt'un Bayraktar köyünde Baksı Müzesi'ndeki "Kıraçta Heykel" sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerinde kurulu müzede ağustos ayında açılan sergi, izleyiciyi mekansal sınırların dışına çıkarıp doğayla buluşturuyor.

Sergide, Erdal Duman, Günnur Özsoy, Hüsamettin Koçan, İbrahim Koç, Kemal Tufan, Mike Berg, Nermin Er, Osman Dinç ve Yunus Tonkuş'un yapıtları yer alıyor.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, AA muhabirine, serginin Türkiye'de ve uluslararası ölçekte ses getirdiğini söyledi.

Müzenin doğanın ortasında bulunmasının büyük nimet olduğunu vurgulayan Koçan, "Onun için heykelleri kıraçta doğanın ortasına bırakıp doğaya bir selam dursun istedik. Çok da etkili oldu." dedi.

Koçan, Baksı Müzesi'nin belli bir formül uygulamadan insanların taleplerine cevap üretmeye çalıştığını ifade ederek, "Biz deneyerek bu coğrafyayı, bu kültürü, bu dünyayı izleyerek, bu dünyaya ve insanların taleplerine cevap üretmeye çalışıyoruz. O da özgünlüktür. Özgün olan kurumlar giderek bulunduğu yeri merkezileştirir." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Aslı Öymen ise müzeye ilk kez geldiğini, 2 gündür sergileri gezdiğini anlattı.

Doğa ve sanatla iç içe olmanın muhteşem bir duygu olduğunu dile getiren Öymen, şunları kaydetti:

"Büyük şehrin o karmaşasından, gürültüsünden gelip burada bu doğayla karşılaşmak inanılmaz bir şey. Bu tepe nasıl daha güzel bir şekilde değerlendirilebilirmiş bilmiyorum. Her köşesinde bir güzellik var. Burada doğadaki heykelleri görüyoruz. Güneşin batışıyla birlikte buraya geldik. Mutlak sessizlikle birlikte çok etkileyici. Büyük şehirden buraya gelip 2-3 gün kalmak adeta terapi gibi. Doğayla, sanatla iç içesiniz. Ayrıca müzedeki yöresel yemekleri tanıma fırsatı buldum. Muhteşem bir mutfağı var. Burada olmak büyük ayrıcalık."