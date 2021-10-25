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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.10.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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