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Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman seçimde ne yaptı? İşte meclise giremeyen ünlü isimler

15.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti sıralarından meclise girerken Mehmet Aslantuğ, Barış Atay gibi isimler de meclise giremedi. Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman gibi ünlü isimler seçimde ne yaptı merak edildi. İşte meclise giremeyen ünlü isimler...

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Barış Atay Hatay yerine Antalya'dan aday olunca meclise giremedi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti sıralarından meclise girerken çoğu ünlü isim hayalini kurduğu milletvekilliğine ulaşamadı.

Hasan Cemal, Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu gibi isimler gibi meclise giremeyen ünlü isimler ise şöyle:

MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEDİLER

Oyuncu Kerem Fırtına (İstanbul) Yeşil Sol Parti

Barış Atay (Antalya) TİP

Faik Öztürk (Elazığ) İYİ Parti

İrfan Değirmenci (İzmir) TİP

Oyuncu Serhat Özcan (Balıkesir) TİP

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