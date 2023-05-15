Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman seçimde ne yaptı? İşte meclise giremeyen ünlü isimler

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Barış Atay Hatay yerine Antalya'dan aday olunca meclise giremedi.
Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti sıralarından meclise girerken çoğu ünlü isim hayalini kurduğu milletvekilliğine ulaşamadı.
Hasan Cemal, Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu gibi isimler gibi meclise giremeyen ünlü isimler ise şöyle:
Oyuncu Kerem Fırtına (İstanbul) Yeşil Sol Parti
Barış Atay (Antalya) TİP
Faik Öztürk (Elazığ) İYİ Parti
İrfan Değirmenci (İzmir) TİP
Oyuncu Serhat Özcan (Balıkesir) TİP