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Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

05.09.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'ın Amasra ilçesinde sahildeki kafede çıkan ve bitişikteki kafe ile 3 büfeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde sahilde hizmet veren kafenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler bitişikteki kafe ve 3 büfeye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Amasra ile Bartın Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bartın Amasra İtfaiye büfe kafe müdahale

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