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Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

28.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kumcağız beldesinde risk taşıyan yaklaşık 300 konuttaki vatandaşlar tahliye edildi

Bartın'da sağanak nedeniyle meydana gelen selde, baraj yanındaki yol ve 2 bina yıkılırken risk taşıyan yaklaşık 300 konuttaki vatandaşlar tahliye edildi.

Kozcağız beldesinde etkili olan sağanak sonrasında Kozcağız Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

Kozcağız Barajı'nın da bulunduğu bölgede çayın debisinin artması sonucu Kozcağız-Kumluca kara yolunun bir kısmında çökme meydana geldi.

Yaklaşık 100 metrelik asfalt yolun çökmesinin ardından temelleri hasar gören 4 katlı apartman ile tek katlı bir ev yıkıldı.

Yaşanan yıkımların ardından bölgede risk taşıyan yaklaşık 300 konuttaki vatandaşlar tahliye edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediye, AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

Devlet Su İşleri yetkililerince çöken alanda tahkimat faaliyeti yürütülüyor. Ekiplerin ayrıca hasar tespit çalışması devam ediyor.

Yıkılan evler, yol ve Kavlaklık Mahallesi dronla görüntülendi.

Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

- Kumcağız beldesinde risk taşıyan yaklaşık 300 konuttaki vatandaşlar tahliye edildi

Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı

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