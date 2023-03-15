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Başakşehir Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Gent maçı hangi kanalda?

15.03.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Gent ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Başakşehir Gent maçı canlı izle ekranı internette araştırılmaya başlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve11'leri hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler konuya ilişkin detayları inceliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan maçta Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Peki, Başakşehir Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Gent maçı için geri sayım sürüyor. Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Deplasmanda oynanan ilk tur maçı 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmada, hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Fransız hakemin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.Temsilcimiz bu sezon Avrupa’da çıktığı 12 maçta sahadan 1 yenilgiyle döndü. Başakşehir Gent maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. İşte, Başakşehir Gent maçının yayın saati ve kanalı...

BAŞAKŞEHİR GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Gent maçı bugün (15 Mart 2023 Çarşamba) saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR GENT MAÇI HANGİ KANALDA?

BAŞAKŞEHİR GENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Gent maçı TV 8,5'ta canlı olarak ekrana gelecek.

BAŞAKŞEHİR GENT MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER!

BAŞAKŞEHİR GENT MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER!

Başakşehir'in muhtemel 11'i: Volkan, Ömer Ali, Touba, Duarte, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Serdar, Okaka

Gent'in muhtemel 11'i: Nardi, Piatkowski, Ngadjui, Fortuna, Hong, De Sart, Alessio, Samoise, Kums, Cuypers, Orban

BAŞAKŞEHİR YALNIZCA 1 KEZ YENİLDİ!

BAŞAKŞEHİR YALNIZCA 1 KEZ YENİLDİ!

Başakşehir,UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarısıyla adından söz ettiriyor. Başakşehir, 12 karşılaşmanın 8'inden üstünlükle, 4'ünden eşitlikle döndü. Turuncu Lscivertliler yalnız 1 maçtan yenilgiyle döndü.

Temsilcimiz Başakşehir Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda İsrail'in Maccabi Netanya'sını, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eledi. Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükselmeyi başardı. Başakşehir, Hearts, RFS ve Fiorentina ile yer aldığı grubu lider bitirip doğrudan son 16 turuna çıkmayı başardı. Başakşehir, bu karşılaşmalarda 27 kez gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.

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