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Başakşehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

20.05.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bağımsızlık ve Milli Mücadele ateşinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Başakşehir’de coşkuyla kutlandı.

İSTANBUL, (DHA) - Samsun’da bağımsızlık ve Milli Mücadele ateşinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Başakşehir’de coşkuyla kutlandı. Resmi törenlerin ardından düzenlenen kortej yürüyüşüne ve Bahçeşehir Gölet’teki etkinliklere Başakşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Başakşehir, Milli Mücadele’nin başlangıcının 103. yıl dönümünde sokaklara döküldü. Kutlamaların ilk durağı Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Tesisi oldu. Gençlerin gösterilerine sahne olan törene; Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Necati Altuğ Şahin, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

19 MAYIS COŞKUSU SOKAKLARA TAŞTI

Etkinliklerin bir sonraki durağı Bahçeşehir oldu. Geleneksek olarak yapılan kortej yürüyüşü bu sene iki noktadan başladı. Bahçeşehir Ek Hizmet Binası ve Vaditepe İskilipli Atıf Hoca Camii önünde toplanan Başakşehirliler, aynı anda Bahçeşehir Gölet’e doğru kortej yürüyüşüne başladı. Bahçeşehir Ek Hizmet Binası önünde marşlar eşliğinde başlayan kortej yürüyüşüne vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Bir saatlik yürüyüşün ardından iki kortej Bahçeşehir Gölet’te buluştu.

Bahçeşehir Gölet’te, Başakşehirliler için özel hazırlanan sahne şovları yapıldı. Işık gösterileri, bando konseri ve DJ performansı ile binlerce Başakşehirli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Başakşehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Başakşehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul - Merkez

Başakşehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul - Merkez

Başakşehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul - Merkez

Başakşehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul - Merkez

Başakşehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul - Merkez

Başakşehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul - Merkez

Başakşehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul - Merkez

Başakşehir’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul - Merkez

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