Başkentte AFAD koordinasyonunda "Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması" yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda, "Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması" gerçekleştirildi.

Gölbaşı'ndaki Mevlana Park'ta düzenlenen uygulamaya AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve kamu çalışanları ile bazı vatandaşlar katıldı. Afet durumunu temsilen siren seslerinin çalmasıyla vatandaşlar bulundukları yerlerden çıkarak, toplanma alanına geçti.

Uygulamayla hastane, kamu binası, öğrenci yurdu, fabrika ve yerleşim yerlerinde afet anı, öncesi ve sonrasında aldıkları eğitimlerin vatandaşlarda doğru davranışlara dönüşüp dönüşmediğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bu doğrultuda uygulama sırasında alınan görüntüler uzmanlarca daha sonra değerlendirilecek.

- "Bugün olacakmış gibi hazır olacağız ki doğru zamanda hazır olabilelim"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin topraklarının kıymetli olduğu kadar, ciddi riskleri de bulunduğunu ifade etti.

Bu riskleri minimize etmek, sonrasında ortaya çıkacak zararları mümkün olduğunca azaltmak, can kayıpları ve yaralanmaların önüne geçmek için ciddi hazırlıklara ihtiyaç duyulduğunu anlatan Çataklı, bu konuda sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin desteğinin önemine işaret etti.

"Sadece AFAD'la yapılacak iş değil. Bütün kurum ve kuruluşların bu işe omuz vermesi lazım. Bütün kamuya ihtiyaç var ve bunların koordineli bir şekilde çalışmasına da ihtiyaç var. Bunun yanında bir de sivil toplum var. Türkiye'nin afet müdahale planları var. Afet risklerini azaltmayla ilgili bir risk azaltma planımız var ,sonrasıyla ilgili planlarımız var." diyen Çataklı, bugünkü uygulamada, planların afet durumunda nasıl sahaya yansıdığının, planların uygulanmasında vatandaşların nasıl reaksiyon verdiğinin ölçülmesinin amaçlandığını belirtti.

Çataklı, geçen yılın eğitim, bu yılın ise tatbikat yılı olduğunu, bugün de tatbikatlardan birinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Afetler belki 10 yılda, 40 yılda olabilecek ama olduğunda hepimizin aynı zamanda hazır olması gereken bir mesele. Unutmayacağız, rutine kaçmayacağız, rehavete düşmeyeceğiz, bugün olacakmış gibi hazır olacağız ki doğru zamanda hazır olabilelim. Onun için ısrarla çalışacağız. Bütün toplum kesimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, gönüllülerin desteğine ihtiyacımız var. En önemlisi bu işi ancak vatandaşlarımızla el ele omuz omuza çözebiliriz ancak öyle birlikte hazırlanabiliriz."

- "59 bin 400 tatbikat yaptık"

AFAD Başkanı Yunus Sezer de geçen yılı afet eğitim yılı olarak belirlediklerini ve 56,7 milyon vatandaşa afet farkındalık eğitimi verdiklerini söyledi.

Bu tatbikatlarla afet farkındalığının davranışsal hale getirilmesini, 7'den 70'e herkesin afet riski olan bir ülkede yaşadığının bilincinde olmasını ve ne tür tedbirler alınabileceğini değerlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Sezer, "Bu sene hedefimiz 54 bin 300 tatbikat yapmaktı. Şu an itibarıyla 59 bin 400 tatbikat yaptık ve yıl başına kadar bunu 70 bine tamamlayacağız. Bunun içerisinde kasım ayında yapacağımız tüm Türkiye'yi kapsayacak geniş kapsamlı bir tatbikat da mevcut." dedi.

Sezer, bugünkü uygulamanın da gelecek ayki tatbikat için bir ön hazırlık olduğunu bildirerek, şunları söyledi:

"Sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına kadar, hastanelerden engelli yaşam merkezilerine kadar birçok kurumun aynı anda hem deprem anı, hem tahliye hem de toplanma tatbikatını bir arada görmek istiyoruz. Burada Bilgi İşlem Teknolojilerini de deniyoruz. Birçok teknolojiyi de bu sene uygulamaya koyduk. Bunlardan bir tanesi Afet Acil Uygulaması. Hem afet döneminde bizi toplanma alanlarına yönlendiren hem de enkaz altında, afet bölgesinde kalındığı zaman yardım istememizi ve yardım çağrısında bulunmamızı sağlayacak bir uygulama. Bunu da uygulama imkanımız söz konusu."