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Başkentteki sağanakta yaşamını yitiren kişinin 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi olduğu belirlendi

15.08.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi nedeniyle yaralanan Taha Öztürk'ün hastanede hayatını kaybettiği, bir başka stajyer mühendis Emre Çetin ile stajyer mimar Ege Kıratlı'nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi

Ankara'daki şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 2'si stajyer mühendis biri stajyer mimar 3 kişiden 21 yaşındaki Taha Öztürk hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkentteki şiddetli fırtına ve sağanak sırasında Yenimahalle'deki bir inşaatta yaşanan kolon devrilmesine ilişkin ayrıntılar netleşti.

Saat 16.30 sıralarında Hipodrom Caddesi'nde bulunan inşaatta, beton kalıplarının devrilmesi sonucu 3 kişi kalıpların altında kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri, yaralılar 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk ve aynı yaştaki stajyer mimar Ege Kıratlı'yı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 22 yaşındaki stajyer mühendis Emre Çetin'i ise İbni Sina Hastanesi'ne kaldırdı.

Taha Öztürk, tüm müdahalelere rağmen tedavisinin devam ettiği sırada hastanede hayatını kaybetti.

Bilinçleri yarı açık diğer iki stajyerin tedavileri ise hastanede sürüyor.

Başkentteki sağanakta yaşamını yitiren kişinin 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi olduğu belirlendi

- Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi nedeniyle yaralanan Taha Öztürk'ün hastanede hayatını kaybettiği, bir başka stajyer mühendis Emre Çetin ile stajyer mimar Ege Kıratlı'nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

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