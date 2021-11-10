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  4. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

10.11.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji: 86 - Iraklis: 66

Salon: Ülker

Hakemler: Mart Uuehendrik (Estonya), Bojan Jovanic (Bosna Hersek), Maksim Zhitlukhin (Rusya)

Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 5, Smith 9, Solomon 12, Hall 6, Jones 8, Muhammed Baygül 18, Bentil 11, Oğuz Savaş 6, Erkan Yılmaz 11, Hadi Özdemir, Ali Yüceoral, Ata Ülkü Özben

Iraklis: Douglas 14, Lynch 12, Agravanis 7, Fillios, Kouzeloglou 4, Daniels, Petanidis, Skordilis 8, Papadakis, Stamatis 2, Taylor 2, Woolridge 17

1. Periyot: 24-19

Devre: 45-34

3. Periyot: 62-47

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında Yunanistan'ın Iraklis takımını 86-66 mağlup etti.

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

- Bahçeşehir Koleji: 86 - Iraklis: 66

Bahçeşehir Koleji - Iraklis

Bahçeşehir Koleji - Iraklis

Bahçeşehir Koleji - Iraklis

Bahçeşehir Koleji - Iraklis

Bahçeşehir Koleji - Iraklis

Bahçeşehir Koleji - Iraklis

Bahçeşehir Koleji - Iraklis

Bahçeşehir Koleji - Iraklis

Bahçeşehir Koleji - Iraklis

Bahçeşehir Koleji - Iraklis

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