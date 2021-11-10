Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Ülker
Hakemler: Mart Uuehendrik (Estonya), Bojan Jovanic (Bosna Hersek), Maksim Zhitlukhin (Rusya)
Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 5, Smith 9, Solomon 12, Hall 6, Jones 8, Muhammed Baygül 18, Bentil 11, Oğuz Savaş 6, Erkan Yılmaz 11, Hadi Özdemir, Ali Yüceoral, Ata Ülkü Özben
Iraklis: Douglas 14, Lynch 12, Agravanis 7, Fillios, Kouzeloglou 4, Daniels, Petanidis, Skordilis 8, Papadakis, Stamatis 2, Taylor 2, Woolridge 17
1. Periyot: 24-19
Devre: 45-34
3. Periyot: 62-47
İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında Yunanistan'ın Iraklis takımını 86-66 mağlup etti.
- Bahçeşehir Koleji: 86 - Iraklis: 66
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz