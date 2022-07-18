Bayburt Belediyesince 26'ncısı düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" kapsamında açılış töreni düzenlendi.

Genç Osman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk bırakılması ve kortej yürüyüşünün ardından Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bayburt'un milli kültürün canlığının korunduğu eski bir Türk yurdu olduğunu söyledi.

Dede Korkut'un Bayburt için özel bir yeri olduğunu vurgulayan Durmaz, "Bayburt sadece Dede Korkut coğrafyası içinde yer alan bir ilimiz değil, Dede Korkut'u mekânsal anlamda yaşayan ve yaşatan bir şehirdir. Dede Korkut Türbesi, Bayburt Kalesi, Bey Börek'in mezarı ve Bey Börek Mağarası, bunların yanında kamu binalarına, tesislerine verilen Dede Korkut temalı adlar, Dede Korkut kültürünün mekansal hafızada yaşatılmasını sağlamaktadır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de şölenlerin çeşitli nedenlerle baba ocağından ayrılarak farklı kentlerde yaşam mücadelesi veren Bayburt sevdalılarının bir araya gelmesine vesile olacağını söyledi.

Bayburt kültürünün önemli öğelerinden birinin Dede Korkut olduğunun altını çizen Pekmezci, "Kısaca Bayburt Dede Korkut diyarıdır. Kabri Masat köyümüzdedir. Dede Korkut Hikayelerinin başkahramanlarından Bamsı Beyrek'in kabri de Bayburt hisarının hemen karşısında yer alan Erenli köyümüzdedir." dedi.

Konuşmaların ardından tören, üzerinde çeşitli ödüllerin yazılı bulunduğu balonların uçurulması, toplu açılış ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı.

Törene, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.