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Bayburt'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban Enes Kacır, yaşadıklarını anlattı:

21.06.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doktor bana 'Ucuz kurtardın.' dedi. 3 gün hastanede yattım. Parmaklarımı eskisi gibi kullanıp kullanamayacağım belli değil"

Bayburt'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Merkeze bağlı Yaylapınar köyünde çobanlık yapan Enes Kacır (24), 12 Haziran akşam saatlerinde, ormanlık alanda bıraktığı büyükbaş hayvanlarını almaya gitti.

Evinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta hayvanları ormandan çıkaran Kacır, bölgede unuttuğu çantasını almaya gittiği sırada kendisine yaklaşırken gördüğü ayıdan kaçmaya çalıştı.

Ayının saldırması sonucu yaralanan Kacır, hayvanın yanından ayrılmasının ardından bölgeden uzaklaştı.

Bayburt Devlet Hastanesine getirilen Kacır, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kolu, omuzu ve boğazından yaralanan Kacır, 3 günlük tedavisinden sonra taburcu edildi.

Masat köyündeki evinde istirahat eden Enes Kacır, AA muhabirine, ayıyı gördüğünde donup kaldığını, üzerine atladığında kaçmaya çalışırken takılıp düştüğünü söyledi.

Ayının kolunu ısırdığını belirten Kacır, "Daha sonra pençelerini sağ omzuma atarak beni yaraladı. Yüzüstü düştüğüm için hiçbir şey görmedim. Bir dakika sonra kafamı kaldırdım ayı yoktu." dedi.

Kacır, saldırıya uğramadan bir hafta önce ayıların bir ineği ve kendi köyü Masat'ta bir eşeği telef ettiğini kaydetti.

Ayılara ilişkin yetkililerden yardım beklediklerini belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Birkaç yıldır oradayım, bu sene çok ayı var. Olay yaşanmadan iki gün önce köpeklerin evin oradan bir ayıyı çıkardığını gördüm. Silah da vardı ama yasak olduğu için vurmadım. İki gün sonra da bize saldırdı. Yani hayatımdan olabilirdim. Pençeyi salladığında kafamı çevirmesem boğazımı kesecekti. Doktor bana 'Ucuz kurtardın.' dedi. 3 gün hastanede yattım. Parmaklarımı eskisi gibi kullanıp kullanamayacağım belli değil. Tekrar ameliyat olabilirim. Sürekli muayeneye gidip geliyorum."

Bayburt'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban Enes Kacır, yaşadıklarını anlattı:

- "Doktor bana 'Ucuz kurtardın.' dedi. 3 gün hastanede yattım. Parmaklarımı eskisi gibi kullanıp kullanamayacağım belli değil"

Bayburt'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban Enes Kacır, yaşadıklarını anlattı

Bayburt'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban Enes Kacır, yaşadıklarını anlattı

Bayburt'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban Enes Kacır, yaşadıklarını anlattı

Bayburt'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban Enes Kacır, yaşadıklarını anlattı

Bayburt'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban Enes Kacır, yaşadıklarını anlattı

Bayburt'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban Enes Kacır, yaşadıklarını anlattı

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