Bayburt'taki Kırklartepe Barajı'na 232 bin sazan yavrusu bırakıldı

Bayburt'ta Kırklartepe Barajı sularına 232 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "2022 Yılı Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında kent genelinde göletlere balık bırakma faaliyetleri sürüyor.

Sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlamak için yapılan çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Göldere köyündeki Kırklartepe Barajı'na, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ile Hayvan Sağılığı Şube Müdürü Kürşad Yıldız'ın da katılımıyla 232 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Yıldız, AA muhabirine, Bakanlığın "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında kent genelindeki göletlere balık yavrusu bıraktıklarını söyledi.

Yeni yapılan ve su tutmaya başlanan Kırklartepe Barajı'nı da bu amaçla balıklandırdıklarını belirten Yıldız, diğer göletlerde de çalışmalarının aynı şekilde devam ettiğini kaydetti.