BOLU/DÜZCE (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Bayram tatili için yola çıkanlar Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu

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