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BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

14.10.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"'nde keman sanatçısı Tolga Kulak'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri Vladimir Lungu yönetti.

Gecede, Astor Piazzola'dan "Bandoneon Konçertosu" ve Roland Dyens'dan "İki Gitar Konçertosu"

Konserde Johann Sebastian Bach'ın "Air Süit : 3 Bölüm : 2 "Max Bruch'dan" Keman Konçertosu Op.26 G minör" Felix Mendelssohn'dan "Senfoni No : 4" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda solistler ve şef uzun süre alkışlandı.

BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"
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