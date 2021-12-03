Bedensel engelini bağlama çalıp türkü söyleyerek aşıyor

Kütahya’da yaşayan doğuştan bedensel engelli 20 yaşındaki Furkan İnce, bağlama ve org çalıp türkü söyleyerek dezavantajlarını aşıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde 3 çocuklu İnce ailesinin en büyüğü olan ve doğuştan yürüyemeyen Furkan İnce, bedensel engelinin yanı sıra başka rahatsızlıklarının da etkisiyle ortaokulun bir kısmı ile lise öğrenimini evde eğitim görerek tamamladı.

Müziğe ilgisi olan İnce, ailesinin tavsiyesi ve destekleriyle yaklaşık 5 yıl önce Kütahya Gençlik Merkezinde açılan kursa giderek bağlama çalmayı öğrendi.

Daha sonra Kütahya Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği kurslara da katılan İnce, burada kendisini geliştirerek Usta Öğreticilik Belgesi aldı.

Evde müzikle uğraşarak kendini geliştirmeye devam eden İnce, zaman zaman gelen davetler üzerine düğün, asker eğlencesi ve kutlamalarda mini konserler de veriyor.

İnce AA muhabirine, müzikle uğraşmayı çok sevdiğini söyledi.

Müziğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Engelimden dolayı sokağa fazla çıkamadığım için müziğe olan ilgim ve ailemin de tavsiyesiyle müzikle ilgilenmeye başladım. Bağlama çalabilmek için kursa gittim. Daha sonra rahatsızlandığım için kursa gidemedim ama Milli Eğitim Müdürlüğü eve öğretici gönderdi. Bu sayede bağlama ve org çalmayı öğrendim. Müziği çok seviyorum, müzik adeta bir parçam haline geldi. Genellikle evde olduğum için derdimi, sıkıntımı müzikle gideriyorum diyebilirim."

- "İyi bir müzisyen olmak istiyorum"

İnce, ileride iyi bir müzisyen olup ailesine katkı sunmak istediğini de aktardı.

Kendisi gibi engelli olan bireylere de seslenen İnce, "Ben hiçbir zaman hayata küsmedim. Müzikle uğraştığım için kendimi daha iyi hissediyorum. Benim gibi engelli olanlara tavsiyem, hangi konuda becerileri varsa o alanla ilgili çalışma yapsınlar. Hayatlarını ertelemesinler." dedi.

İnce’nin babası Osman İnce de oğlunu müziğe yönlendirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Oğlumla gurur duyduğunu vurgulayan İnce, "Furkan şu an bizim hayallerimizin ötesinde bir başarı gösteriyor. Bazı programlarda müzik yaptığı zaman çok onurlanıyoruz. Hatta bazen kendimi tutamayıp ağlıyorum da. Ailesi olarak sonuna kadar Furkan’ımızın yanındayız. Gidebildiği yere kadar, en iyisi oluncaya kadar destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.