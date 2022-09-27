Belçika-İtalya maçında skandal hata! Maçın hakemi bile şaştı kaldı...

Belçika ile İtalya'nın voleybol maçında ilginç bir olay meydana geldi. Yaşanan maçta Belçikalı voleybolcunun yaptığı hata karşılaşmanın önüne geçmeyi başardı.

Belçikalı sporcular, topun yere düştüğünü ve sayıyı kazandıklarını düşünüp sevinmeye başladılar. O esnada İtalyanlar topun yere düşmesini engellemiş ve hücuma kalktılar. Belçikalılar sayının sevincini yaşamak için rakip sahaya bakmazken İtalyanlar rakiplerini gafil avladı ve puanı hanelerine yazdırdı. Maçın hakemi bile Belçikalı sporcuların yaptığı bu hata karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.