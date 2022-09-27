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  4. Belçika-İtalya maçında skandal hata! Maçın hakemi bile şaştı kaldı...

Belçika-İtalya maçında skandal hata! Maçın hakemi bile şaştı kaldı...

27.09.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda ilginç bir olay yaşandı. Belçika'nın İtalya ile karşılaştığı mücadelede hakemin bile anlam veremediği o anlar sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Belçikalı voleybolcu, İtalya karşısında sayı bulduğunu sanıp sevinmeye başladı. Fakat o sırada topun yere düşmesini engelleyen İtalyanlar, Belçikalılara büyük şok yaşattı. Sayıyı aldığı için sevinen voleybolcuya doğru gönderilen top yere düştü ve İtalya sayıyı kazandı.

Belçika ile İtalya'nın voleybol maçında ilginç bir olay meydana geldi. Yaşanan maçta Belçikalı voleybolcunun yaptığı hata karşılaşmanın önüne geçmeyi başardı.

Belçikalı sporcular, topun yere düştüğünü ve sayıyı kazandıklarını düşünüp sevinmeye başladılar. O esnada İtalyanlar topun yere düşmesini engellemiş ve hücuma kalktılar. Belçikalılar sayının sevincini yaşamak için rakip sahaya bakmazken İtalyanlar rakiplerini gafil avladı ve puanı hanelerine yazdırdı. Maçın hakemi bile Belçikalı sporcuların yaptığı bu hata karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İŞTE O ANLAR...

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İtalya Belçika Voleybol maçı hakemi maçın
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