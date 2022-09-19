Bella Hadid dekoltesini göstermek için şekilden şekle girdi

Podyumların en çok aranan modellerinden olan Bella Hadid arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. 25 yaşındaki model gri tonlarındaki sade bir elbise giymeyi tercih etti.

Bir otel görevlisine ait elbise arabasının üstüne çıkan Bella Hadid bol bol poz verdi.

Bu sefer sırt dekoltesi tercih eden model dekoltesini göstermek için ise şekilden şekle girdi.