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  4. Bella Hadid dekoltesini göstermek için şekilden şekle girdi

Bella Hadid dekoltesini göstermek için şekilden şekle girdi

19.09.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonunu arkadaşlarıyla geçiren model Bella Hadid sırtı açık mini bir elbise tercih etti. Elbisesiyle pozlar veren Hadid dekoltesini göstermek için ise şekilden şekle girdi.

Podyumların en çok aranan modellerinden olan Bella Hadid arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. 25 yaşındaki model gri tonlarındaki sade bir elbise giymeyi tercih etti.

Bir otel görevlisine ait elbise arabasının üstüne çıkan Bella Hadid bol bol poz verdi.

Bu sefer sırt dekoltesi tercih eden model dekoltesini göstermek için ise şekilden şekle girdi.

BELLA HADİD'DEN POZLAR

Bella Hadid son olarak ablası Gigi Hadid ile birlikte moda dünyasındaki New York Moda Haftası'nda boy göstermişti.
Model Bella Hadid şu sıralar ise Lena rolüyle Ramy dizisinde rol alacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Dizinin 3. sezon fragmanında da yer alan Bella Hadid, Ramy'nin flört uygulamasında tanıştığı arkadaşı Steve'in (Steve Way) yeni kız arkadaşı rolüyle karşımıza çıkacak.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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