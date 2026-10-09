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CANLI | Galatasaray - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ekim 2026
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CANLI | Galatasaray - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ekim 2026

Galatasaray, 9 Ekim 2026'da RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu maç, şampiyonluk yarışında önemli bir viraj olacak.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşbeIN Sports
StadyumRAMS Park
Galatasaray Galatasaray
-
-
Kasımpaşa Kasımpaşa

09:00 - 09 Ekim 2026

EMRE BELÖZOĞLU’DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ: “BİZ HATA YAPTIK ARDA GÜLER YAPMASIN”

CANLI | Galatasaray - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ekim 2026 1
Emre Belözoğlu, Arda Güler hakkında, "Son dönemde Real Madrid'de anahtar oyunculardan biri oldu. Arda için işler çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu ile Engin Kehale'nin sohbetinin tamamı Mackolik YouTube'da 'Yüz Yüze' programında yayınlandı.

09:00 - 09 Ekim 2026

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN GALATASARAY BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI! ŞARTINI AÇIKLADI

CANLI | Galatasaray - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ekim 2026 2
Galatasaray'da başkanlık yarışıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpte geçmiş dönemlerde önemli görevler üstlenen Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek'in adaylığına ilişkin tavrını net şekilde ortaya koydu.

05:00 - 09 Ekim 2026

KEREM DEMİRBAY'DAN GALATASARAY'I SARSACAK SÖZLER! "HER YER ÇOK BÜYÜK PATLAR"

CANLI | Galatasaray - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ekim 2026 3
Galatasaray'ın eski, Kasımpaşa'nn yeni futbolcusu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı takımın son yıllardaki başarısının nedenleri sorulunca dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirbay, "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar" diyerek konuşmak istemediği bazı detaylar olduğunu söyledi.

05:00 - 09 Ekim 2026

GALATASARAY'IN GİZEMLİ PAYLAŞIMI MERAK UYANDIRDI! GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

CANLI | Galatasaray - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ekim 2026 4
Galatasaray'ın akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Kısa sürede yorum ve alıntı yağmuruna tutulan paylaşımın ne anlama geldiği sonradan ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa galatasaray
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