CANLI | Galatasaray - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ekim 2026

09:00 - 09 Ekim 2026

EMRE BELÖZOĞLU’DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ: “BİZ HATA YAPTIK ARDA GÜLER YAPMASIN”



Emre Belözoğlu, Arda Güler hakkında, "Son dönemde Real Madrid'de anahtar oyunculardan biri oldu. Arda için işler çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu ile Engin Kehale'nin sohbetinin tamamı Mackolik YouTube'da 'Yüz Yüze' programında yayınlandı.