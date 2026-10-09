CANLI | Galatasaray - Kasımpaşa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Ekim 2026

Maç Skoru
09:00 - 09 Ekim 2026
Emre Belözoğlu, Arda Güler hakkında, "Son dönemde Real Madrid'de anahtar oyunculardan biri oldu. Arda için işler çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu ile Engin Kehale'nin sohbetinin tamamı Mackolik YouTube'da 'Yüz Yüze' programında yayınlandı.
09:00 - 09 Ekim 2026
Galatasaray'da başkanlık yarışıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpte geçmiş dönemlerde önemli görevler üstlenen Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek'in adaylığına ilişkin tavrını net şekilde ortaya koydu.
05:00 - 09 Ekim 2026
Galatasaray'ın eski, Kasımpaşa'nn yeni futbolcusu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı takımın son yıllardaki başarısının nedenleri sorulunca dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirbay, "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar" diyerek konuşmak istemediği bazı detaylar olduğunu söyledi.
05:00 - 09 Ekim 2026
Galatasaray'ın akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Kısa sürede yorum ve alıntı yağmuruna tutulan paylaşımın ne anlama geldiği sonradan ortaya çıktı.
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